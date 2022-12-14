الحصاد التقني.. تطوير السيارات الكهربائية يخطو بتسارع في 2022

ساهم ارتفاع أسعار مشتقات الوقود الأحفوري وتذبذب إمداداته في تعزيز الإقبال على السيارات الكهربائية، إذ شهد العام 2022 ازديادا ملحوظا في إنتاج السيارات الكهربائية، في نقلة نوعية توائم أهداف الحياد الكربوني، الذي تسعى دول كبرى إلى تطبيقه.

ويبدو أن ارتفاع الوعي الشعبي حول العالم بأضرار الوقود الأحفوري، والتوجه الرسمي لحكومات العالم الرامي للتصدي للاحترار العالمي، وضع شركات تصنيع السيارات تحت ضغوطات عدة؛ فإما أن تنضم إلى السباق أو تخاطر بالتخلف عن نظرائها.