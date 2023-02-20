نظام يحدد مستويات الأدوية المضادة للاكتئاب في الجسم

ومع ذلك، فإن الاختبارات الحالية لقياس مستويات هذه الأدوية في الدم مرهقة، وتتطلب أحجاما كبيرة من عينات دم كبيرة يتم أخذها عبر سحب الدم بدلا من وخز الإصبع، كما تتضمن خطوات أخرى متعددة تستغرق وقتا طويلا، ما يحد من استخدامها من قبل الأطباء.

وفي المقابل، يتطلب النظام الجديد أحجامًا صغيرة جدا من عينات الدم يتم الحصول عليها عبر وخز الإصبع، كما يستخدم نظاما آليًا لمعالجة السوائل يتوفر بشكل شائع في مختبرات قياس الطيف الكتلي السريرية؛ لأتمتة عملية الفحص بالكامل تقريبا.

ووفقا لهذه المعطيات فإن النظام الجديد أكثر ملائمة للمرضى والأطباء على حد سواء، علاوة على ذلك، يتم الآن إجراء خطوات الإعداد اليدوي للعينة التي تستغرق وقتًا طويلاً، تلقائيًا بوساطة نظام معالجة سائل آلي.

في هذا الصدد، قالت راميسة فريحة، الباحثة المشاركة في الدراسة: "صممنا طريقتنا وقمنا بتجميع مجموعات بحيث بمجرد جمع العينات، يمكن وضعها في برنامج كمبيوتر لمعالج سائل آلي".

وأضافت أن "كل ما يتعين على المستخدم فعله بشكل أساسي هو نزع الأغطية، والضغط على بعض الأزرار لتتم عملية الفحص آليًا من البداية إلى النهاية".