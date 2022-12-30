ابتكار ثلاجة صديقة للبيئة تعمل بواسطة الملح

وركز الباحثون، في دراستهم الحديثة، على فكرة امتصاص الحرارة نتيجة ذوبان الثلج عند إضافة الملح، ما يسمح بتبريد المواد المحيطة، وفقا لموقع "تك إكسبلور".

واستخدم الباحثون ملح أيوديد الصوديوم، بعد حله في محلول كربونات الإيثلين، ما يسمح بذوبان الملح وامتصاص الحرارة المحيطة ببساطة من خلال إضافة الملح وإزالته بشكل متكرر.

ولإثبات نجاح طريقة التبريد الجديدة، صنع الباحثون ثلاجة مؤلفة من صندوق وجهاز خلط للمواد وجهاز كهربائي لإزالة الملح من الخليط.

واختبر الباحثون قدرة الجهاز على إبقاء درجة الحرارة منخفضة وباردة دون مستوى معين، وقارنوا الثلاجة الجديدة مع أجهزة التبريد التقليدية.

وأظهر الاختبار أن الثلاجة الجديدة تستطيع الحفاظ على درجة تبريد مستقرة، بما يعادل كفاءة البرادات الموجودة في الأسواق تقريبا.

وتنبع أهمية الثلاجة الجديدة بشكل أساسي من كونها صديقة للبيئة، ولا تسبب انبعاثات في الغازات الدفيئة أو أي ملوثات أخرى.