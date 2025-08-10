محافظة على التقاليد.. "غوغل" تختار اسم حلوى لإصدار "أندرويد 17"

على مدار تاريخ "أندرويد" الطويل، كانت "غوغل" تُعلن عن كل إصدار جديد برقم واسم رمزي. تقليديًا، كانت الأسماء الرمزية عبارة عن حلويات شهيرة، مثل مارشميلو وجيلي بين وفرويو.

لكن في عام 2019، ومع إطلاق "أندرويد 10"، قررت "غوغل" التخلي عن هذه الأسماء العلنية لجعل العلامة التجارية أكثر عالميةً وسهولةً في الفهم.

ومع ذلك، احتفظ مطورو الشركة بالتقليد داخليًا، واستمروا في استخدام أسماء الحلويات. ومؤخرًا، اختاروا اسمًا غير متوقع لإصدار "أندرويد 17" القادم، وهو ما أثار فضول الكثيرين.

كعكة القرفة

فاجأت "غوغل" الكثيرين العام الماضي باختيارها "بقلاوة" اسمًا رمزيًا للحلوى لنظام "أندرويد 16"، وباتباع النمط الذي تعتمده "غوغل"، قد يكون من الصحيح تخمين أن الاسم الرمزي لحلوى "أندرويد 17" سيبدأ بحرف"C".

وهنا تكمن المشكلة في كثرة الحلويات التي تبدأ بحرف "C". لكن يمكننا استبعاد "كب كيك" فورًا، نظرًا لاستخدام "غوغل" لها بالفعل في نظام أندرويد 1.5.

مع ذلك لا يزال هناك عشرات الخيارات. لكن "غوغل" اختارت كعكة القرفة Cinnamon Bun كاسم رمزي للحلوى لنظام "أندرويد 17"، وهي معجنات حلوة مخبوزة مصنوعة من عجين ملفوف محشو بخليط من القرفة والسكر، وغالبًا ما يتم تزيينها بالكريمة. إنها حلوى شائعة في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تتخصص العديد من السلاسل الشهيرة في صنعها.

في النهاية، لا يهم اسم الحلوى الرمزي. فذلك لن يظهر في معظم حملات "غوغل" التسويقية العام المقبل، مع أن الشركة قد تقيم تمثالًا جديدًا لنظام "أندرويد" في مقرها يشير إليه.

كذلك من المرجح أن ترى اسم "Android CinnamonBun" يظهر تحت حقل إصدار "أندرويد" في الإصدارات التجريبية المبكرة، ولكن سيتم استبداله بـ"أندرويد 17" بمجرد وصول نظام التشغيل إلى النسخة المستقرة.

ويتوقع أن يتم إطلاق "أندرويد 17" في يونيو/ حزيران 2026 تقريبًا. مع أن "غوغل" قدمت موعد إصدار "أندرويد 16" لتمكين إطلاق الأجهزة الصيفية التي تعمل بنظام التشغيل الأحدث.

لكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن "غوغل" ستلتزم بهذا الجدول أيضًا العام المقبل. ومع ذلك، يمكن للخطط أن تتغير بحسب اعتبارات الشركة.