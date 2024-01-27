كيف تحمي صورك من التزييف بواسطة قراصنة الذكاء الاصطناعي؟

باتت فبركة الصور والفيديوهات بواسطة مزايا الذكاء الاصطناعي، أسهل مما كانت عليه من قبل، وأصبح اكتشاف التزييف بالتطبيقات غير المدفوعة، أمرا صعبا؛ ما جعل بعضهم يبحث عن طرق لتجنب استغلاله وحماية صوره وفيديوهاته.

وأشار استشاري أدوات الذكاء الاصطناعي، خالد يسري، إلى كيفية الحفاظ على الصور والفيديوهات الشخصية في تداولها عبر منصات السوشيال ميديا، منوها بأنه لا توجد برامج محددة لحماية الصور من تزييف الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، لكن توجد تطبيقات للتشفير ومنع تزييفها عبر الذكاء الاصطناعي.

وقال يسري "لا تجعل الصور الشخصية سهلة التداول ومتاحة في أي وقت؛ لأن ذلك يعرضها للتزييف، فهناك تطبيقات لحماية الأجهزة الإلكترونية من الاختراق، إلا أنها تستخدم في حالات معينة وليست متاحة للجميع ويطلق عليها فوتو جارد".

ويستخدم برنامج «Photo Guard» لفريق Massachusetts Institute of Technology «MIT» تقنية لا تسمح بتعديل الصور، ويطلق عليها ".هجوم التشفير".

ويضيف برنامج "فوتو جارد" إشارات غير مرئية أو محسوسة إلى الصورة، بحيث تفسرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أنها شيء آخر، حتى لا تستغل بشكل خاطئ من قبل قراصنة الصور والفيديوهات.

ويمكن لهذه الإشارات المتواجدة على الصورة، أن تجعل الذكاء الاصطناعي يضع صورة لشخص معين على أنها كتلة من اللون الرمادي، ونتيجة لذلك فإن أي محاولة لتعديل الصورة لهذا الشخص إلى صور أخرى ستبدو غير مقنعة.