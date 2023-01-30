ابتكار جهاز طارد للبعوض يعمل دون حرارة أو كهرباء
طور الجيش الأمريكي جهازاً جديداً يضمن الحماية من البعوض لفترة طويلة ولا يتطلب أي حرارة أو كهرباء أو ملامسة للجلد، نفذته جامعة فلوريدا.
وتم اختباره مؤخرًا بنجاح في دراسة شبه ميدانية استمرت 4 أسابيع في وزارة الزراعة الأمريكية في غينزفيل بالتعاون مع عدد من أخصائيي مركز الطب والزراعة وعلم الحشرات البيطري التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.
وأظهرت النتائج أن الجهاز الجديد كان فعالاً في منع أنواع متعددة من البعوض من دخول موقع الاختبار، حيث اعتبر الجهاز مبيدا حشريا عضويا آمنًا على الإنسان والحيوان.
وقال الدكتور راجاغوبال مصمم الجهاز: "يلغي جهازنا الحاجة إلى استخدام طارد الحشرات الموضعي والمبيدات الحشرية التي يتم رشها في منطقة مفتوحة، والتي يمكن أن تلوث النباتات المحيطة أو المسطحات المائية ولها تأثير سلبي على الملقحات المفيدة مثل النحل والفراشات".
وأضاف: "الجهاز الجديد متعدد الاستخدامات، محمول، سهل الاستخدام ولا يتطلب كهرباء أو حرارة ليقوم بالمهمة المطلوبة"، بحسب ما أورده موقع techxplore العلمي.
وأوضح أنه بينما أظهر الاختبار الميداني أن النموذج الأولي للفريق خلق مساحة واقية من البعوض لمدة أربعة أسابيع، فإن المنتج النهائي يمكن أن يمدد تلك الفترة حتى 3 أشهر.
وتابع: "لا يتوقف الأمر مع البعوض، نريد أن نظهر أنه سيعمل مع الحشرات الأخرى، وخاصة القراد، الذي يشكل تهديدًا من خلال التسبب في مرض لايم".
ويعد البعوض أكثر من مجرد إلهاء مزعج للعسكريين، حيث يمكن أن ينشر أمراضًا وفيروسات خطيرة مثل الملاريا وفيروس الضنك وفيروس زيكا وفيروس حمى غرب النيل. وتبحث وزارة الدفاع باستمرار عن طرق لحماية الجنود في الميدان من لدغات البعوض.