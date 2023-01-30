ابتكار جهاز طارد للبعوض يعمل دون حرارة أو كهرباء‎‎

طور الجيش الأمريكي جهازاً جديداً يضمن الحماية من البعوض لفترة طويلة ولا يتطلب أي حرارة أو كهرباء أو ملامسة للجلد، نفذته جامعة فلوريدا.

وتم اختباره مؤخرًا بنجاح في دراسة شبه ميدانية استمرت 4 أسابيع في وزارة الزراعة الأمريكية في غينزفيل بالتعاون مع عدد من أخصائيي مركز الطب والزراعة وعلم الحشرات البيطري التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.

وأظهرت النتائج أن الجهاز الجديد كان فعالاً في منع أنواع متعددة من البعوض من دخول موقع الاختبار، حيث اعتبر الجهاز مبيدا حشريا عضويا آمنًا على الإنسان والحيوان.

وقال الدكتور راجاغوبال مصمم الجهاز: "يلغي جهازنا الحاجة إلى استخدام طارد الحشرات الموضعي والمبيدات الحشرية التي يتم رشها في منطقة مفتوحة، والتي يمكن أن تلوث النباتات المحيطة أو المسطحات المائية ولها تأثير سلبي على الملقحات المفيدة مثل النحل والفراشات".