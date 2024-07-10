ماسك يعتزم توسيع شراكته مع "أوراكل"

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن شركة "إكس إي آي" أنهت المحادثات لتوسيع اتفاق قائم مع شركة أوراكل.

ونشر إيلون ماسك، يوم الثلاثاء، على منصة "إكس"، أن قرار إنهاء المحادثات، الذي أبلغت عنه لأول مرة صحيفة "The Information"، يأتي في الوقت الذي تبني فيه "إكس إي آي" أقوى مجموعة تدريب في العالم بفارق كبير".

وتضم مراكز البيانات الحواسيب العملاقة المستخدمة لتدريب النماذج اللغوية التي تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "شات جي بي تي".

وأطلق ماسك شركة "إكس إي آي" في الصيف الماضي، بعد النجاح الباهر الذي حققه روبوت الدردشة "شات جي بي تي" التابع لشركة "OpenAI".

ومنذ ذلك الحين، كثف جهوده في هذا المجال، إذ استقطب عشرات المهندسين من شركات أخرى بما في ذلك تسلا، وأطلق روبوت دردشة يسمى "Grok".

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قال ماسك، إن شركة "إكس إي آي" تقوم ببناء حاسوب عملاق مزود بـ 100,000 وحدة معالجة رسومات من "إنفيديا"، وهي الرقائق التي تعمل على تدريب وتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكانت شركة الذكاء الاصطناعي قد تعاقدت على 24,000 رقاقة إنفيديا من شركة أوراكل، وفقًا لماسك.

صرح ماسك قائلا: "تعتمد قدرتنا التنافسية الأساسية على أن نكون أسرع من أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحاق بالركب".

وتأتي هذه الأخبار بعد حوالي شهر من نشر صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شركة "إكس إي آي" كانت تخطط لبناء كمبيوتر عملاق في ممفيس، تينيسي، للحاق بمنافسيها الذين سبقوها بسنوات في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وانخفضت أسهم أوراكل بنسبة 3% إلى 140.80 دولارا في تعاملات بعد الظهر. إذ قفز السهم بنسبة 34% منذ بداية العام.