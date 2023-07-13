روبوت ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار الطب الأمريكي

وأعلنت "غوغل" في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مقال عن أداة الذكاء الاصطناعي "ميد-بالم" المخصصة للأسئلة الطبية، لكن هذه الأداة لم تتح للعامة، خلافًا لـ"تشات جي بي تي".

وأكدت "غوغل" أن "ميد-بالم" كان أول برنامج كبير قائم على النموذج اللغوي، وهي تقنية ذكاء اصطناعي يتم تدريبها بواسطة كميات كبيرة من النصوص البشرية المنشأ، لاجتياز اختبار الترخيص الطبي الأمريكي.

ويؤهل النجاح في هذا الاختبار صاحبه لمزاولة الطب في الولايات المتحدة، ويتطلب ذلك أن يحصل فيه على درجة تقارب 60%.

وفي شباط/فبراير الماضي، كشفت دراسة أن "تشات جي بي تي" حصل على درجة مرضية قريبة من تلك المطلوبة لاجتياز الاختبار.

وأفاد باحثو "غوغل" في دراسة جديدة راجعها باحثون آخرون، ونشرت الأربعاء في مجلة "نيتشر"، بأن "ميد-بالم" حصل على نسبة 67,6 % نتيجة إجابته عن أسئلة الاختيار من متعدد المعتمدة في اختبار الترخيص الطبي.

ووصفت الدراسة هذه النتائج بأنها "مشجعة، لكنها لا تزال أقل من تلك الخاصة بالبشر".

وسعيًا إلى الحد مما يسمى "الهلوسات" - الكلمة التي تشير إلى إجابة خاطئة بوضوح يقدمها نموذج من الذكاء الاصطناعي - طورت "غوغل" معيارًا جديدًا للتقويم، بحسب ما أعلنت الشركة.