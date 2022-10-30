بطاريات قابلة للتبديل ستحل مشكلة شحن المركبات

طورت شركة "هوندا" اليابانية بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركات الصناعية، تقنية طموحة لتبديل البطاريات؛ ما قد يمثل حلا جذريا لمشكلة شحن المركبات الكهربائية، وبشكل خاص في مناطق تفتقر للبنى التحتية.

وتوفر الخدمة الجديدة من "هوندا" بطاريات قابلة للتبديل والاستخدام المباشر في محطات على الطرق، في إطار تحول الشركة نحو تشغيل دراجاتها الجديدة على الكهرباء؛ ما يدفعها لتوفير خدمات تسهل عملية الشحن.

وتطمح "هوندا" إلى تحويل مركباتها للعمل بالكهرباء، بهدف الالتزام البيئي وتقليل انبعاثات الكربون المسببة للتغير المناخي.