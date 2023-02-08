دراسة: ألعاب الفيديو النشطة أفضل من العلاج الطبيعي التقليدي

من جهتها، قالت داغمار ستيرناد أستاذة علم الأحياء، إنه "حتى إذا نظرت بشكل متحفظ، تشير النتائج إلى أن طريقة اللعب والممارسة الآلية والمفترض أنها أكثر تحفيزًا ومتعة هي على الأقل جيدة مثل تدريب تقليدي".

وفي الدراسات التي أجريت حتى الآن، وجد الباحثون أن ألعاب الفيديو النشطة تفيد بشكل أساس الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من حالات طبية.

وقالت لو إن ذلك يشير إلى مدى صعوبة عمل التوازن للأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية، مثل: التصلب المتعدد، أو مرض باركنسون، أو الشلل الدماغي.

وعند النظر في أكثر من 100 دراسة، وجدت لو وفريقها أيضًا أن العلاج النشط لألعاب الفيديو كان له أكبر تأثير على الأطفال، يليه كبار السن.

وتأمل لو أن ترسل هذه النتائج إشارة إلى صناعة الألعاب، التي لم يتم تسويقها أو تصميمها تاريخيًّا لكبار السن.

وبالنسبة لسبب فاعلية ألعاب الفيديو النشطة، تقول لو إنها، حسب التصميم، أكثر جاذبية وتحفيزًا من الأشكال التقليدية للعلاج الطبيعي.

ولا تختلف لوحة Wii Fit Balance اختلافًا كبيرًا عن لوحات التوازن التقليدية المستخدمة في العلاج الطبيعي.