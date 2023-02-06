روبوت أمني بكاميرا مراقبة صديق للأطفال والحيوانات

أصبح من الشائع أن تحتوي المنازل على كاميرا أمنية داخلية واحدة على الأقل، سواء لمراقبة المتسللين والدخلاء أو البحث عن سلامة أفراد الأسرة والحيوانات الأليفة.

إن معرفة وجود عين شاملة داخل منزلك يمكن أن تسبب راحة البال والارتياح، خاصة بسبب الطريقة الباردة وغير الشخصية التي تم بها تصميم معظم هذه الكاميرات.

ويعتبر العيش مع الأطفال والحيوانات الأليفة أمرا له متطلبات مختلفة عما إذا كنت تعيش وحيداً، فلن تحتاج فقط إلى شيء يمكنه مواكبة هذه المخلوقات سريعة الحركة، لكنها تحتاج أيضًا إلى أن تكون شيئًا يمكن للصغار التعامل معه بثقة.

وهذا هو نوع الروبوت EBO X القادم، حيث يجمع بين ميزات الأمان لكاميرا المراقبة على عجلات تحت ستار روبوت لطيف يمكن لأطفالك وحتى حيواناتك الأليفة أن يتصادقوا معه.