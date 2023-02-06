روبوت أمني بكاميرا مراقبة صديق للأطفال والحيوانات
أصبح من الشائع أن تحتوي المنازل على كاميرا أمنية داخلية واحدة على الأقل، سواء لمراقبة المتسللين والدخلاء أو البحث عن سلامة أفراد الأسرة والحيوانات الأليفة.
إن معرفة وجود عين شاملة داخل منزلك يمكن أن تسبب راحة البال والارتياح، خاصة بسبب الطريقة الباردة وغير الشخصية التي تم بها تصميم معظم هذه الكاميرات.
ويعتبر العيش مع الأطفال والحيوانات الأليفة أمرا له متطلبات مختلفة عما إذا كنت تعيش وحيداً، فلن تحتاج فقط إلى شيء يمكنه مواكبة هذه المخلوقات سريعة الحركة، لكنها تحتاج أيضًا إلى أن تكون شيئًا يمكن للصغار التعامل معه بثقة.
وهذا هو نوع الروبوت EBO X القادم، حيث يجمع بين ميزات الأمان لكاميرا المراقبة على عجلات تحت ستار روبوت لطيف يمكن لأطفالك وحتى حيواناتك الأليفة أن يتصادقوا معه.
وتقدم Enabot روبوتات منزلية تبدو للوهلة الأولى مجرد ألعاب متطورة لكن يمكن أن تصبح في الواقع تدابير أمان مهمة، على الأقل إذا كانت تعمل بشكل مثالي.
ويعد EBO X أحدث روبوت كروي بعجلات من الشركة، ويمكنه فعل كل ما في وسع أسلافه وأكثر من ذلك بكثير، يتضمن ذلك مراقبة منزلك عن بعد أو التواصل الصوتي مع من في المنزل، ويمكنه أيضًا متابعة الأشياء المتحركة، مثل الحيوانات الأليفة والبشر الصغار، لالتقاط الصور في الوقت المناسب أو حتى إطلاق الإنذار إذا اكتشف شيئًا ما غير صحيح.
ومع ذلك، فإن ما يميزه حقًا هو تصميمه المتمحور حول الإنسان، وتحديداً حول الطفل، بحسب ما أورده موقع yankodesign التقني.
وأعطت الشركة الروبوت EBO X ليس فقط وجهًا لطيفًا، مع إضاءة ديناميكية تتغير وفقًا لوظائفها، ولكن أيضًا دماغًا أكثر ذكاءً، ويمكن للروبوت الاستجابة للأوامر الصوتية، على سبيل المثال، حتى يتمكن الأطفال من التحدث معه كما لو كان صديقهم.
كما أن لديه مناطق حساسة للمس من جانبها لتنشيط الميزات، مما يمنح تجربة أكثر لمسية وشخصية أيضًا، وإذا كانت الروبوتات ستبدأ في غزو منازلنا، فإن المظهر الودود والرائع يمكن أن يساعد في دمجها بشكل أفضل في حياتنا اليومية.