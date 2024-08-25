بات الآن بإمكان صانعي المحتوى على "يوتيوب" استعادة الوصول إلى قنواتهم المخترقة، بمساعدة روبوت محادثة يعمل بـ "الذكاء الاصطناعي".

وأصبحت هذه المشكلة، التي عاناها الكثير من مستخدمي منصة الفيديو الشهيرة، من الماضي.

وقالت منصة مشاركة الفيديو الأشهر عالميًا "يوتيوب"، في إعلان حديث: إن "مساعد الدعم الجديد سيوجّه المستخدمين المتأثرين من خلال إعادة تأمين تسجيل الدخول، ومساعدتهم على استعادة حساباتهم كخطوة أولى بعد اختراقها.

ونوهت أن ميزة مساعد الذكاء الاصطناعي متاحة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.

نقص الدعم من يوتيوب

واشتكى المستخدمون في الماضي كثيرًا من نقص دعم "يوتيوب" في المساعدة باستعادة حساباتهم المخترقة.

ووفقًا لتقرير مطلع، فإن القدرة على الاتصال بممثلي "يوتيوب"، على نحو مباشر، هي خيار يقتصر على المبدعين المشهورين الذين هم جزء من برنامج شركاء المنصة.

ويبقى أن نرى ما إذا كان برنامج الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيساعد المستخدمين الذين لديهم حسابات أصغر على حل الأمور بسرعة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

بالإضافة إلى ذلك، لا يتمتع سوى عدد قليل من المبدعين بالوصول إلى ميزة أخرى من شأنها استكشاف الأخطاء وإصلاحها حاليًا، على الرغم من أن "يوتيوب" تقول إنها "تتطلع إلى جعل الميزة متاحة للمستخدمين جميعهم قريبًا".

وقالت المنصة: إن "المستخدمين المؤهلين يمكنهم الوصول إلى ميزة استكشاف الأخطاء وإصلاحها بالذكاء الاصطناعي عبر الانتقال إلى مركز مساعدة يوتيوب.

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ومن هناك، سيتم توجيه المستخدمين من خلال سلسلة من الأسئلة عنهم وعن قنواتهم، لتأمين تسجيل الدخول إلى محرك البحث "غوغل" أولاً، والتراجع عن أي تغييرات أجراها المخترق على قنواتهم.