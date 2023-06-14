سبب تعطيل بعض خدمات أمازون السحابية

ووفق موقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع انقطاعات الخدمات الإلكترونية، فإن نحو 12 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في الوصول للخدمات، وقد يكون عدد المستخدمين الذي تأثروا بهذا العطل أكبر من ذلك.

وكشفت صفحة الحالة الخاصة بوحدة (إيه.دبليو.إس) رسالة جاء فيها "حددنا السبب الأساسي بأنه مشكلة في إيه.دبليو.إس لامبدا ونعمل عن كثب على حلها".