سبب تعطيل بعض خدمات أمازون السحابية
أفادت شركة "أمازون" أنها تعمل على إنهاء العطل التي تعرض له عدد من خدماتها الموجودة على وحدتها السحابية (إيه.دبليو.إس) يوم الثلاثاء.
تتيح خدمة "إيه.دبليو.إس لامبدا" للعملاء تشغيل برامج حاسوبية دون الحاجة لإدارة أي خوادم أساسية.
ووفق موقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع انقطاعات الخدمات الإلكترونية، فإن نحو 12 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في الوصول للخدمات، وقد يكون عدد المستخدمين الذي تأثروا بهذا العطل أكبر من ذلك.
وكشفت صفحة الحالة الخاصة بوحدة (إيه.دبليو.إس) رسالة جاء فيها "حددنا السبب الأساسي بأنه مشكلة في إيه.دبليو.إس لامبدا ونعمل عن كثب على حلها".
وتتيح خدمة "إيه.دبليو.إس لامبدا" للعملاء تشغيل برامج حاسوبية دون الحاجة إلى إدارة أي خوادم أساسية، حيث تستخدم هذه الخدمة بعض الشركات مثل تي-موبايل يو.إس ونتفليكس وأوتوديسك.