"سامسونغ" تُخطط لطرح إصدارات "المعجبين" بأسعار مُخفضة

تسعى شركة "سامسونغ" لإطلاق عدد من الإصدارات الجديدة تحمل اختصار "FE"، الذي يرمز إلى مصطلح "Fan Edition/إصدار المعجبين"، من بعض منتجاتها بسعر منخفض نسبيًا.

وتعمل "سامسونغ"، وفقًا لما أورد موقع " aitnews"، على هاتف "جالاكسي S23 FE"، الذي سيحمل مواصفات تضاهي سلسلة "جالاكسي S23"، إلا أنه سيكون أقل ثمنًا منها.