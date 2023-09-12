"سامسونغ" تُخطط لطرح إصدارات "المعجبين" بأسعار مُخفضة
تسعى شركة "سامسونغ" لإطلاق عدد من الإصدارات الجديدة تحمل اختصار "FE"، الذي يرمز إلى مصطلح "Fan Edition/إصدار المعجبين"، من بعض منتجاتها بسعر منخفض نسبيًا.
وتعمل "سامسونغ"، وفقًا لما أورد موقع " aitnews"، على هاتف "جالاكسي S23 FE"، الذي سيحمل مواصفات تضاهي سلسلة "جالاكسي S23"، إلا أنه سيكون أقل ثمنًا منها.
وتعتزم الشركة الكورية تقديم إصدار جديد من سماعات الأذن اللاسلكية باسم "جالاكسيBuds FE"، التي يُتوقع أن تحمل تصميمًا مشابهًا لسماعات "جالاكسيBuds 2" بتصميم مربع مستدير.
وتهدف "سامسونغ" إلى إطلاق إصدارات "FE" من سلسلة الأجهزة اللوحية "جالاكسي تاب S9"، إذ تشير التقارير إلى وجود جهازين لوحيين قادمين بشاشة قياسها 11 و 12.4 إنش.