"غوغل" تضيف خصائص جديدة إلى محرك بحثها

تعتزم شركة "غوغل" إضافة خصائص جديدة إلى محركها الخاص بالبحث يهدف إلى التسهيل على المستخدمين من حذف المعلومات الشخصية منه.

وأفادت الشركة الأمريكية الرائدة في رسالة عبر الإنترنت بأنها ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة تحديثا لقسم "النتائج الخاصة بك" من تطبيق "غوغل آب" ليظهر مربع جديد يتيح للمستخدم طلب حذف معلومات محددة من محرك البحث بسرعة.

ووفق الشركة يمكن في هذه الحالة حذف بيانات مثل رقم هاتف المستخدم وعنوان منزله وبريده الإلكتروني.

كما سيرسل التطبيق تنبيها إلى المستخدم عند ظهور نتائج بحث على المحرك وتحتوي على معلوماته الشخصية، بحسب ما أوردت الوكالة الألمانية "د ب أ".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن حذف المعلومات الشخصية من محرك بحث "غوغل" لا يعني حذفها من الإنترنت ككل.

وفي حال أراد المستخدم حذف بياناته من موقع إنترنت محدد، عليه الدخول مباشرة إليه والقيام بهذه الخطوة، وليس الاعتماد على محرك بحث "غوغل".