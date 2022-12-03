"Fiber X".. ألياف معدلة تضاف للأطعمة لتحسين الهضم

طور علماء من جامعة "RMIT" الأسترالية، منتجًا غذائيًا نشويًا أطلقوا عليه "فايبر إكس" FiberX، يمكن إضافته إلى الطعام دون التأثير على مذاقه أو لونه وشكله.

واستخلص الباحثون المنتج الجديد، من نشويات طبيعية؛ مثل القمح والذرة، وتعمل الألياف المطورة بالطريقة نفسها على مقاومة الهضم في المعدة مثل الألياف الطبيعية.

وتمتاز الألياف بأنها كربوهيدرات لا يمكن هضمها في المعدة، وإنما تتخمر فيها بفعل الجسيمات الدقيقة في المعي الغليظ، ما يحسن عملية الهضم.

وتحتاج أجسامنا إلى الألياف ضمن الحمية الغذائية لفوائدها المتعددة على الجهاز الهضمي، ويمكن لإضافتها إلى الأطعمة الفقيرة بها أن تزيد من فائدتها الغذائية، فضلًا عن مساعدتها على منع السمنة والسكري وأمراض القلب الوعائية.