"Fiber X".. ألياف معدلة تضاف للأطعمة لتحسين الهضم
طور علماء من جامعة "RMIT" الأسترالية، منتجًا غذائيًا نشويًا أطلقوا عليه "فايبر إكس" FiberX، يمكن إضافته إلى الطعام دون التأثير على مذاقه أو لونه وشكله.
واستخلص الباحثون المنتج الجديد، من نشويات طبيعية؛ مثل القمح والذرة، وتعمل الألياف المطورة بالطريقة نفسها على مقاومة الهضم في المعدة مثل الألياف الطبيعية.
وتمتاز الألياف بأنها كربوهيدرات لا يمكن هضمها في المعدة، وإنما تتخمر فيها بفعل الجسيمات الدقيقة في المعي الغليظ، ما يحسن عملية الهضم.
وتحتاج أجسامنا إلى الألياف ضمن الحمية الغذائية لفوائدها المتعددة على الجهاز الهضمي، ويمكن لإضافتها إلى الأطعمة الفقيرة بها أن تزيد من فائدتها الغذائية، فضلًا عن مساعدتها على منع السمنة والسكري وأمراض القلب الوعائية.
وأشار الباحثون إلى إمكانية إضافة ألياف "فايبر إكس" إلى بعض الأطعمة المنتشرة؛ مثل البيتزا والكعك، ما يجعلها صحية أكثر، فضلًا عن الأطعمة الفقيرة بالحريرات وأطعمة المصابين بالسكري، ويمكن استخدامها أيضًا لصناعة أطعمة خالية من "الغلوتين".
وقال الأستاذ الدكتور أصغر فرحناكي، المشارك في الدراسة: "يمكننا الآن إضافة ألياف إضافية إلى بعض الأطعمة مثل الخبز الأبيض، دون تغيير طعمه وملمسه، ما يجعلنا نتغلب على واحدة من أكبر المشكلات المتعلقة بالأغذية الفقيرة بالألياف والمتوافرة في الأسواق"؛ وفقًا لموقع "ساينس أليرت".
وأجرى الباحثون اختبارات عديدة على حاسة التذوق، واستطاعوا إضافة حوالي 20% من الألياف الإضافية إلى الأطعمة قبل أن يحصل تغيير مُلاحظ في طعم وملمس الأطعمة.
وعدل الباحثون البنية الأصلية للنشويات على المستوى الجزيئي قبل اختباره بواسطة إنزيمات هضمية لمعرفة تفاعل الجهاز الهضمي في الجسم معها.
واستطاع الباحثون تحويل 80% من النشويات إلى ألياف غذائية باستخدام التقنية الجديدة.
ويمكن تحويل النفايات الناتجة عن صناعة البروتين النباتي إلى نشويات جافة وإنتاج ألياف "فايبر إكس" منها، وتعاون فريق البحث مع مجموعة "ميكروتك إنجينيرينغ" لتحويل "فايبر إكس" إلى منتجات حقيقية منخفضة الكلفة، ما يتطلب وقتًا طويلًا قبل إدخالها في الحميات الغذائية.
ويعمل الباحثون على تطوير طرق جديدة صديقة للبيئة وخالية من المواد الكيميائية، قبل إطلاق عمليات الإنتاج الصناعية لمنتج "فايبر إكس" على مستوى واسع.