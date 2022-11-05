تطوير أول جهاز في العالم يساعد في علاج إدمان الكحول
طور باحثون من جامعة آلتو بفنلندا جهازاً يساعد في دعم الاعتدال جنبًا إلى جنب مع العلاجات الأخرى، مثل العلاجات النفسية والاجتماعية والمستحضرات الصيدلانية.
وتم تصميم الجهاز الجديد لقمع الرغبة الشديدة في تناول الكحول من خلال لمسة لطيفة للجلد تنشط المسارات العصبية التي يطلق عليها "C-tactiles".
ومن خلال هذه المسارات العصبية يصل التحفيز إلى مناطق الدماغ المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالرغبة الشديدة في تناول الكحول وأنواع الإدمان الأخرى.
وتقول جوليانا هاركي المسؤولة الطبية في المشروع، إن "عمليات الدماغ تلمس القشرة اللمسية والتمسيد الناعم في المخيخ"، بحسب ما أورده موقع "medicalxpress" الطبي.
وتضيف: "يتم تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي بلمسات لطيفة وممتعة، وتطلق الدوبامين والأوكسيتوسين، من بين أشياء أخرى، ويزيد اللمس أيضًا من تحمل التوتر، والتوتر هو محفز كبير لإدمان الكحول".
حل فريد
ويتسبب إدمان الكحول في معاناة بشرية وتكاليف اقتصادية هائلة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتسبب الكحول في حوالي 3 ملايين حالة وفاة كل عام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يتلقى حوالي ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الكحول العلاج، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وصمة العار المرتبطة به وأيضًا بسبب قوائم الانتظار الطويلة.
وتطبيقات مراقبة الكحول والدعم مثل العلاج السلوكي متاحة بالفعل دوليًا. ولكن تقول جوكا بلانمان مديرة التسويق في الفريق: "سيكون الجهاز الذي نطوره أول حل طبي قائم على التكنولوجيا".
ويأمل الباحثون في إتاحة الجهاز في الصيدليات بدون وصفة طبية، وهو ما سيجعله مناسبًا للأشخاص الذين اتخذوا بالفعل قرارًا بأن يكونوا متيقظين بمفردهم.
يشار إلى أن الجهاز، الذي تم تطويره في مشروع hentoTouch، مصمم ليكون سهل الارتداء تحت الملابس دون أن تتم ملاحظته لدى الشخص المستخدم.
ويرى الخبراء أنه إذا نجح المشروع والتسويق اللاحق، فإن الحل يمكن أن يحسن علاج الإدمان على الكحول في جميع أنحاء العالم.
وسيتم تقديم طلب للحصول على براء اختراع للجهاز الذي سيتم أيضاً اختباره لعلاج حالات مماثلة، مثل إدمان القمار، بالإضافة إلى إدارة الإجهاد.