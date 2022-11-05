تطوير أول جهاز في العالم يساعد في علاج إدمان الكحول

طور باحثون من جامعة آلتو بفنلندا جهازاً يساعد في دعم الاعتدال جنبًا إلى جنب مع العلاجات الأخرى، مثل العلاجات النفسية والاجتماعية والمستحضرات الصيدلانية.

وتم تصميم الجهاز الجديد لقمع الرغبة الشديدة في تناول الكحول من خلال لمسة لطيفة للجلد تنشط المسارات العصبية التي يطلق عليها "C-tactiles".

ومن خلال هذه المسارات العصبية يصل التحفيز إلى مناطق الدماغ المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالرغبة الشديدة في تناول الكحول وأنواع الإدمان الأخرى.