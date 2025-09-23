بميزة جديدة طال انتظارها.. مايكروسوفت تُعزز تطبيق تيمز

يواصل تطبيق مايكروسوفت "تيمز" مساعيه لسد الفجوة بينه وبين التطبيقات المنافسة مثل سلاك، من خلال إضافة ميزات جديدة وتحسين الأداء الذي طالما شكل محور انتقادات المستخدمين.

وفي خطوة بارزة، أعلنت شركة مايكروسوفت عن قرب إطلاق ميزة طال انتظارها، وهي الروابط الخاصة بالرسائل المُعاد توجيهها، ما يعزز تجربة التواصل، ويجعلها أكثر سلاسة ووضوحًا.

كشف مصدر الرسالة

من المعروف أن إعادة توجيه الرسائل ميزة أساسية في معظم تطبيقات المراسلة، إلا أن "تيمز" كان يتعامل معها بشكل تقليدي، إذ يتيح مشاركة الرسائل داخل المحادثات أو القنوات دون توفير رابط مباشر يعود إلى مصدر الرسالة الأصلي.

وهذا القيد كان يسبب إرباكًا للمستخدمين الذين يرغبون في الاطلاع على السياق الكامل للمحادثة، إذ لم يكن أمامهم سوى طلب رابط الرسالة بشكل منفصل.

ووفقًا لمايكروسوفت، ستصبح هذه العقبة من الماضي؛ فالرسائل المُعاد توجيهها في "تيمز" ستحمل من الآن وصاعدًا رابطًا مباشرًا يقود إلى الرسالة الأصلية داخل المحادثة أو القناة، شرط أن يكون المستخدم مخوّلًا بالوصول إلى المحادثة الأصلية.

وهذه الخطوة تجعل تجربة "تيمز" أكثر شبهًا بما يقدمه تطبيق سلاك، وتضع حدًا لمطالبات طالما تكررت على منتدى ملاحظات مايكروسوفت منذ أشهر.

تحسينات إضافية

حسب ما ورد في صفحة Microsoft 365 Roadmap، فإن الميزة الجديدة، ستُطلق رسميًا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتكون متاحة على أنظمة ويندوز وماك معًا عند الإطلاق.

ولا يتوقف الأمر عند هذه الميزة فقط؛ فقد أعلنت الشركة مجموعة تحسينات إضافية ستصل تباعًا خلال الأشهر المقبلة.

ففي أكتوبر/ تشرين الأول أيضًا، سيتمكن مستخدمو تطبيق "تيمز" على أجهزة iPad من الاستفادة من إمكانيات تعدد المهام بشكل أفضل، بما في ذلك القدرة على فصل نافذة الاجتماعات في شاشة منبثقة.

أما في نوفمبر/ تشرين الثاني، فسيُتاح لمستخدمي Teams Rooms على نظام ويندوز التبديل بين زوايا الكاميرا المختلفة عند استخدام أكثر من كاميرا.

مع ذلك، نبهت مايكروسوفت إلى أن الجداول الزمنية للإطلاق قد تخضع للتأجيل في حال حدوث تغييرات غير متوقعة في مراحل التطوير.

وتأتي هذه التحسينات لتؤكد التزام مايكروسوفت بتعزيز تطبيق "تيمز" وتطويره باستمرار، في ظل المنافسة المتصاعدة في سوق أدوات التعاون الرقمي.