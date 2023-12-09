شركة vipcarlonge (كبار الزوار للسيارت) تقدم نصائح للحفاظ على السيارة وإطالة عمرها

تعد السيارة وسيلة النقل الحديثة الأكثر استخدامًا في العالم، ويعتبر الحفاظ على سيارتك وإطالة عمرها الافتراضي أمرًا بالغ الأهمية.. فعندما تحرص على الاعتناء بسيارتك بشكل جيد، فإنك تتأكد من أنها ستبقى في حالة ممتازة لفترة أطول، وستوفر لك المزيد من الأمان والأداء الأمثل.

وتقدم شركة vipcarlonge "كبار الزوار للسيارات" بعض النصائح الهامة للحفاظ على سيارتك وإطالة عمرها الافتراضي، وذلك من خلال اتباع بعض الإجراءات البسيطة والعادات الصحيحة، وهي:

تغيير زيت المحرك بانتظام: يعتبر تغيير زيت المحرك بانتظام أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بها للحفاظ على سيارتك. يوصى بتغيير زيت المحرك وفقًا للجدول الزمني الموصى به من قبل الشركة المصنعة. يساعد تغيير زيت المحرك النظيف على تقليل الاحتكاك الداخلي والحفاظ على أداء المحرك الأمثل.

فحص وتغيير فلاتر الهواء والوقود: تلعب فلاتر الهواء والوقود دورًا حاسمًا في أداء المحرك واستهلاك الوقود، فتأكد من فحصهما بانتظام وتنظيفهما أو استبدالهما عند الضرورة. فلتر هواء نظيف يسمح بدخول هواء نقي إلى المحرك، في حين يساعد فلتر الوقود على منع الشوائب والرواسب من الوصول إلى نظام الحقن.

الحفاظ على الإطارات: تأكد من فحص ضغط الهواء في الإطارات بانتظام وضبطه وفقًا للقيم الموصى بها في دليل السيارة. إطارات منتفخة بشكل صحيح تعزز الأداء وتساعد في توفير الوقود. كما يجب فحص المطابقة والتآكل وإجراء عمليات التوازن والتنظيم للإطارات بشكل منتظم.

صيانة نظام التبريد: يجب فحص وصيانة نظام التبريد بشكل دوري. تأكد من تعبئة سائل التبريد إلى المستوى المناسب واستبداله وفقًا للجدول الزمني الموصى به. يحتفظ نظام التبريد المنتظم بمحرك سيارتك بدرجة حرارة تشغيل آمنة ويحميه من التلف الناجم عن الحرارة الزائدة.

القيادة السلسة والصحيحة: القيادة العنيفة والاستخدام المفرط للفرامل والتسارع السريع يمكن أن تؤدي إلى التآكل الزائد للأجزاء الميكانيكية وتقليل عمر السيارة.

صيانة البطارية: تأكد من فحص وتنظيف أقطاب البطارية بانتظام واستبدالها عند الضرورة. قم بتوصيل البطارية بشكل صحيح وتأكد من استخدام الشاحن المناسب عند الشحن. تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية في السيارة بدون تشغيل المحرك لفترات طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية.

تنظيف السيارة بانتظام: قم بغسل السيارة بانتظام لإزالة الأوساخ والرواسب التي يمكن أن تتراكم على الطلاء والأجزاء الخارجية. استخدم منظفات معتمدة لغسيل السيارة ولا تنسَ تجفيفها جيدًا لتجنب تكون بقع المياه والصدأ.

تفقد الأجزاء الميكانيكية الأخرى: قم بفحص الحزام الموجود في المحرك واستبداله عندما يكون ضروريًا. كما يجب فحص أنظمة التعليق والفرامل والإضاءة بانتظام للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

ومن جانبه صرح سعود الضعيان، الرئيس التنفيذي للشركة، بأنه باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على سيارتك وإطالة عمرها الافتراضي بشكل فعال، مشيرًا إلى أن استثمار الوقت والجهد في الصيانة الدورية يوفر لك الكثير من المتاعب والتكاليف في المستقبل، بالإضافة إلى ضمان أداء سيارتك بأفضل شكل ممكن لسنوات قادمة.

يذكر أن شركة كبار الزوار للسيارات تأسست عام 2015 واكتسبت الأفضلية والتميز بين المنافسين بشهادة العملاء من خلال تجربة الخدمات التي تقدمها الشركة من بيع و شراء السيارات. كما شاركت في العديد من المهرجانات والمعارض الخاصة بالسيارات من خلال المشاركة المباشرة بالعرض أو رعاية الأحداث الرياضية الهامة، وتعمل الشركة في قطاع تجارة السيارات وخدماتها لتقديم أفضل تجربة للعميل من حيث البيع أو الشراء وتقديم خدمات ما بعد البيع من خدمات العناية بالسيارات و الدعم اللوجستي المتميز لتوفير راحة ومتعة أكبر للعملاء.