كيف يمكن كشف النص المكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

ومنذ ذلك الحين، أصبح مجتمع الإنترنت بحاجة ماسة لطرق يمكن من خلالها تمييز النص المكتوب بواسطة الإنسان والذكاء الاصطناعي من غيره؛ من أجل مواجهة أي إساءة استخدام أو مخاطر محتملة للتكنولوجيا الجديدة.

ويكمن سحر وخطر البرنامج الذي أطلقته منظمة الأبحاث "أوبن إيه آي" (OpenAI) في ما يمكن تسميته بـ"وهم الصواب"، حيث تبدو الجمل التي ينتجها البرنامج وفق ترتيبها الصحيح، لكن في حقيقة الأمر لا يعرف البرنامج ما يعنيه أي منها.

وتعمل النماذج اللغوية الكبيرة التي تم تزويد البرنامج بها من خلال توقع الكلمة التالية الأكثر احتمالا بالجملة دون أدنى فكرة عما إذا كان شيء ما صحيحًا أم خاطئًا، فالبرنامج يقدم بثقة المعلومات على أنها صحيحة حتى عندما لا تكون كذلك.