كيف يمكن كشف النص المكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي؟
حظي إطلاق النسخة التجريبية الأولى لبرنامج الدردشة الآلية النصية والإجابات على الأسئلة "شات جي بي تي"، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تشرين الثاني/نوفمبر، بنجاح منقطع النظير، لكنه أثار في الوقت ذاته ضجة ومخاوف على نفس المستوى.
ومع اجتذاب البرنامج أكثر من مليون مستخدم في فترة وجيزة، بات من الواضح أن ساحات الإنترنت أصبحت تغمر بشكل متزايد بالنصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وبدأ الناس يستخدمون البرنامج لابتكار النكات وكتابة قصص الأطفال وصياغة رسائل بريد إلكتروني أفضل وغيرها من المهام الكتابية.
ومنذ ذلك الحين، أصبح مجتمع الإنترنت بحاجة ماسة لطرق يمكن من خلالها تمييز النص المكتوب بواسطة الإنسان والذكاء الاصطناعي من غيره؛ من أجل مواجهة أي إساءة استخدام أو مخاطر محتملة للتكنولوجيا الجديدة.
ويكمن سحر وخطر البرنامج الذي أطلقته منظمة الأبحاث "أوبن إيه آي" (OpenAI) في ما يمكن تسميته بـ"وهم الصواب"، حيث تبدو الجمل التي ينتجها البرنامج وفق ترتيبها الصحيح، لكن في حقيقة الأمر لا يعرف البرنامج ما يعنيه أي منها.
وتعمل النماذج اللغوية الكبيرة التي تم تزويد البرنامج بها من خلال توقع الكلمة التالية الأكثر احتمالا بالجملة دون أدنى فكرة عما إذا كان شيء ما صحيحًا أم خاطئًا، فالبرنامج يقدم بثقة المعلومات على أنها صحيحة حتى عندما لا تكون كذلك.
والنماذج اللغوية الكبيرة هي أدوات ذكاء اصطناعي يمكنها قراءة النصوص وتلخيصها وترجمتها والتنبؤ بالكلمات التالية في الجملة، مما يتيح لهم إنشاء جمل مشابهة للطريقة التي يتحدث ويكتب بها البشر.
ففي عالم الإنترنت المستقطب بالفعل والمشحون سياسياً، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي هذه أن تشوه المعلومات التي نتداولها، فضلا أنه إذا تم طرح هذه المعلومات المشوهة في العالم الحقيقي وأدرجت في منتجات حقيقية، فقد تكون العواقب وخيمة.
ومن أجل ذلك، يحاول الخبراء والمختصون البحث عن أدوات وطرق يمكنها تمييز النص المكتوب بالذكاء الاصطناعي عن غيره.
تحليل النص والأخطاء المطبعية
تتمثل إحدى الطرق الشائعة لكشف نص الذكاء الاصطناعي في استخدام برامج لتحليل الخصائص المختلفة للنص- على سبيل المثال، مدى طلاقة قراءته، وعدد مرات ظهور كلمات معينة، أو ما إذا كانت هناك أنماط في علامات الترقيم أو طول الجملة.
وقالت "دافني إيبوليتو"، عالمة أبحاث بارزة في "جوجل برين" وهو فريق أبحاث ذكاء اصطناعي يستعمل تقنيات التعلم العميق: "إذا كان لديك نص مكتوب بالذكاء الاصطناعي، فإن الإشارة السهلة على ذلك تكرار كلمة the بكثرة".
وتضيف إيبوليتو، التي أجرت دراسة في 2019 عن النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، أن النماذج اللغوية الكبيرة مثل برنامج "شات جي بي تي" تعمل من خلال التنبؤ بالكلمة التالية في الجملة.
لذا من المرجح أن تستخدم كلمات شائعة مثل "the" أو "it" أو "is" بدلاً من الكلمات الأخرى التي لن يكررها البشر في كتابتهم.
وجدت "إيبوليتو" وفريقها البحثي أن هذا هو بالضبط نوع النص الذي تجيد أنظمة الكشف الآلية التقاطه.
لكن في المقابل، أظهرت دراسة "إيبوليتو" أيضًا شيئًا مثيرًا للاهتمام، يتمثل في خطأ الاعتقاد السائد بأن النص الذي كتبه بشر يبدو أفضل ويحتوي على أخطاء أقل.
وفي الواقع، كان النص المكتوب من قبل الإنسان مليئا بالأخطاء المطبعية بشكل متغير من شخص لآخر، حيث يشتمل على خصائص مختلفة ولغات عامية، بينما "نماذج اللغة الآلية نادرًا جدًا ما تصنع أخطاء مطبعية.
وعقبت "إيبوليتو" أن نماذج اللغة الآلية أفضل بكثير عندما يتعلق الأمر بإنشاء نصوص مثالية، مضيفة أن "الخطأ المطبعي في النص هو في الواقع مؤشر جيد على أنه كتب بواسطة الإنسان".
التدريب الآلي والعلامة المائية
ويمكن بطريقة معكوسة تدريب نماذج اللغة الكبيرة على اكتشاف النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ويعتبر "محمد عبد المجيد"، رئيس أبحاث معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي في جامعة بريتش كولومبيا في كندا، أن هذه الطريقة من أنجح الطرق للقيام بكشف نصوص الذكاء الاصطناعي وتمييزها عن المكتوبة من قبل البشر.
وعلى صعيد آخر، يعمل سكوت آرونسون، عالم كمبيوتر في جامعة تكساس المعار كباحث في "أوبن إيه آي" لمدة عام، في الوقت الحالي على تطوير علامات مائية لأجزاء أطول من النص تم إنشاؤها بواسطة نماذج آلية مثل "شات جي بي تي"
وذكر متحدث باسم "أوبن إيه آي" أن الشركة تعمل على مشروع العلامات المائية، مشيرا إلى أن سياساتها تنص على أنه يجب على المستخدمين الإشارة بوضوح إلى النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
ويوضح أن هذه الإشارة يجب أن تتم "بطريقة لا يمكن لأحد أن يخطئها أو يسيء فهمها بشكل معقول".
تدريب العين البشرية
وترى "إيرين سليمان"، مدير السياسات في شركة AI startup Hugging Face، أنه لا يوجد حل سحري لاكتشاف النص المكتوب بالذكاء الاصطناعي.
وتضيف سليمان أنه للحصول على فرصة لحل تلك المشكلة، سنحتاج إلى إصلاحات تقنية محسنة ومزيد من الشفافية حول الوقت الذي يتفاعل فيه البشر مع الذكاء الاصطناعي، وسيحتاج الأشخاص إلى تعلم كيفية اكتشاف علامات الجمل المكتوبة بالذكاء الاصطناعي.
وتقول "إيبوليتو": "سيكون من الرائع حقًا الحصول على مكون إضافي لمتصفح كروم أو متصفح ويب تستخدمه، يمكن أن يتيح لك معرفة ما إذا تم إنشاء أي نص على صفحة الويب الخاصة بك آليًا".
إلى ذلك، طور الباحثون في "هارفارد" و"آي بي إم" أداة تسمى Giant Language Model Test Room (GLTR) ، والتي تدعم البشر من خلال إبراز الممرات التي ربما تم إنشاؤها بواسطة برنامج كمبيوتر.
لكن بالرغم من ذلك فإنه يبدو أن النصوص المكتوبة عبر الذكاء الاصطناعي تخدعنا بالفعل.
فقد وجد الباحثون في جامعة كورنيل أن نسبة كبيرة من الأشخاص اعتقدوا أن المقالات الإخبارية المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة GPT-2 ذات مصداقية.
بينما وجدت دراسة أخرى أن البشر غير المدربين كانوا قادرين على تحديد النص الذي تم إنشاؤه بواسطة GPT-3 بشكل صحيح، لكن بمحض الصدفة والحدس دون معايير علمية.
تقول عالمة جوجل "دافني إيبوليتو" إن النبأ السار هو أنه يمكن تدريب الأشخاص ليكونوا أفضل في اكتشاف النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
لقد صممت لعبة لاختبار عدد الجمل التي يمكن لجهاز الكمبيوتر إنشاؤها قبل أن يدرك اللاعب أنها ليست بشرية، ووجدت أن الأشخاص يتحسنون تدريجيًا بمرور الوقت.
وتضيف: "إذا نظرت إلى الكثير من النصوص المصنوعة عبر الذكاء الاصطناعي وحاولت اكتشاف ما لا معنى له فيها، يمكنك أن تتحسن في هذه المهمة".
وتتمثل إحدى الطرق في التقاط عبارات غير منسجة أو غير معقولة، مثل قول الذكاء الاصطناعي إن "الأمر يستغرق 60 دقيقة لصنع فنجان من القهوة"