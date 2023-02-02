هولندا تتهم قراصنة روسًا بمهاجمة مواقع إلكترونية لمستشفيات أوروبية

أعلن جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الهولندي، الأربعاء، أنّ قراصنة إلكترونيين "موالين لروسيا" يقفون على الأرجح خلف هجوم سيبراني استهدف مستشفى في هولندا ومستشفيات في دول أوروبية أخرى تدعم أوكرانيا.

وأعلن مستشفى "يو إم سي جي" في غرونينجن شمال هولندا، السبت، أنّ موقعه الإلكتروني تعطّل جراء هجوم إلكتروني.

والأربعاء، قال المركز الوطني الهولندي للأمن السيبراني إنّ "مستشفيات أوروبية، بما في ذلك في هولندا، استهدفتها على الأرجح مجموعة القرصنة الموالية لروسيا (كيلنات)".

مضيفًا: "شنّت هذه المجموعة هجمات حرمان من الخدمات على المستشفيات في بلدان تساعد أوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضدّ العدوان الروسي".