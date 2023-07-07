جذب الملايين في وقت قياسي.. كل ما تريد معرفته عن موقع ثريدز منافس تويتر
يعد موقع ثريدز الذي طرحه موقع إنستغرام رسميا تطبيقا جديدا للشبكات الاجتماعية، وهو منافس مباشر لموقع تويتر، ويشبه إلى حد كبير النظام الأساسي المملوك لـ إيلون ماسك.
إليك أسئلة وأجوبتها لكل ما تريد معرفته عن تطبيق: Thread
أين تتوفر Thread؟
شبكة Thread متاحة على ios وandroid من app store وPlay Store على التوالي، يمكن للمستخدمين الوصول إليها من موقع سطح المكتب أيضًا.
ما هو عدد الأحرف المسموح به في Thread؟
يمكن للمستخدمين النشر بحد أقصى 500 حرف.
ماذا عن الصور ومقاطع الفيديو؟
يمكن للمستخدمين مشاركة الصور تمامًا مثل تويتر، بقدر ما يتعلق الأمر بمقاطع الفيديو، يمكن للمستخدمين نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق.
هل تريد حسابا منفصلا؟
لا، طالما لديك حساب على إنستجرام، فأنت لست بحاجة إلى حساب منفصل، وبمجرد تنزيل سلاسل الرسائل وفتحها، ستُظهر تلقائيًا شعار إنستجرام الخاص بك لتسجيل الدخول.
ليست هناك حاجة لكلمة مرور طالما لديك إنستجرام على هاتفك وتم تسجيل دخولك.
كيف تضيف متابعين أو تختار من تتابع؟
بمجرد تسجيل الدخول، سترى القائمة الكاملة للأشخاص الذين تتابعهم على إنستجرام، يمكنك متابعة واحد أو العديد أو الكل، حسب اختيارك، كذلك لديك خيار الاحتفاظ بملفك الشخصي، عام أو خاص.
هل هناك أي إعلانات ستشاهدها على Thread؟
يعد تطبيق Threads خاليًا من الإعلانات، لكن من المرجح أن تجلب ميتا الإعلانات إليها كلما زاد عدد مستخدميها بشكل كبير، حتى يحدث ذلك لن تكون هناك إعلانات مرئية للمستخدمين في التطبيق.
ما وجه التشابه مع تويتر؟
يشبه الشكل والمظهر إنستجرام ولكن بهما جميع الميزات التي يتمتع بها تويتر تقريبًا، حيث لا يزال الوقت مبكرًا جدًا بالنسبة إلى سلاسل الرسائل، وردود فعل المستخدمين عليها ما زالت جديدة جدًا.
يمكن لمسابقة بسيطة بين التطبيقات والمنصات أن تتحول إلى واحدة من أكثر "المعارك الملحمية"، حيث يمكن أن يتنافس اثنان في قتال، والتي أطلق عليها Twitter vs Thread، أوElon Musk vs Mark Zuckerberg، إنه نفس الشيء.
حيث من المتوقع أن تطلق Meta الشركة الأم لفيس بوك تطبيقا منافسا لمنصة تويتر في 6 يوليو، وبصرف النظر عن مباراة jiu-jitsu ""، تعد خصوصية المستخدم موضوعًا آخر للمناقشة قبل إطلاق التطبيق لأول مرة.
فبحسب موقع TOI الهندي، لا تمتلك Meta سجلًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بخصوصية المستخدم، فيما يتم استهداف تطبيق Thread القادم من قبل الكثيرين، بمن في ذلك المؤسس المشارك لشركة تويتر والرئيس التنفيذي السابقJack Dorsey، على منصة المدونات الصغيرة، ومع ذلك، تشير المقارنة السريعة إلى أن تويتر لا يختلف كثيرًا عن التطبيق القادم المرتبط بـ Instagram.
ووفقًا للشاشة المنشورة على قائمة App Store، يجمع تطبيق Threadحوالي 14 مجموعة من بيانات المستخدم، بما في ذلك الصحة واللياقة والمعلومات المالية والمشتريات والموقع وجهات الاتصال والمعلومات الحساسة، حيث إن الصورة نشرها دورسي على موقع تويتر قائلة:
"كل خيوطك تخصنا"، وقد أجاب ماسك: "نعم".
ظهرت صورة أخرى للبيانات التي تم جمعها بواسطة Twitter بسرعة على المنصة، وتشير هذه الصورة إلى أن كلاً من Twitter و Threads يجمعان الكثير من بيانات المستخدم. إليك مقارنة جنبًا إلى جنب:
من الواضح أن Meta في شكلها الحالي تجمع بيانات أكثر من Twitter، والتي تتعلق بشكل أساسي بالتمويل. تويتر ليس لديه أي ميزات متعلقة بالتمويل حتى الآن.
وأعلن ماسك بالفعل عن رغبته في جعل منصة المدونات الصغيرة تطبيقًا شاملًا مشابهًا لتطبيق WeChat الصيني، الذي يمكّن المستخدمين من إجراء مدفوعات والتواصل الاجتماعي مع أقرانهم عبر الرسائل الفورية والمكالمات.