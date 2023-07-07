جذب الملايين في وقت قياسي.. كل ما تريد معرفته عن موقع ثريدز منافس تويتر

ما هو عدد الأحرف المسموح به في Thread؟

يمكن للمستخدمين النشر بحد أقصى 500 حرف.

ماذا عن الصور ومقاطع الفيديو؟

يمكن للمستخدمين مشاركة الصور تمامًا مثل تويتر، بقدر ما يتعلق الأمر بمقاطع الفيديو، يمكن للمستخدمين نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق.

هل تريد حسابا منفصلا؟

لا، طالما لديك حساب على إنستجرام، فأنت لست بحاجة إلى حساب منفصل، وبمجرد تنزيل سلاسل الرسائل وفتحها، ستُظهر تلقائيًا شعار إنستجرام الخاص بك لتسجيل الدخول.

ليست هناك حاجة لكلمة مرور طالما لديك إنستجرام على هاتفك وتم تسجيل دخولك.

كيف تضيف متابعين أو تختار من تتابع؟

بمجرد تسجيل الدخول، سترى القائمة الكاملة للأشخاص الذين تتابعهم على إنستجرام، يمكنك متابعة واحد أو العديد أو الكل، حسب اختيارك، كذلك لديك خيار الاحتفاظ بملفك الشخصي، عام أو خاص.

هل هناك أي إعلانات ستشاهدها على Thread؟

يعد تطبيق Threads خاليًا من الإعلانات، لكن من المرجح أن تجلب ميتا الإعلانات إليها كلما زاد عدد مستخدميها بشكل كبير، حتى يحدث ذلك لن تكون هناك إعلانات مرئية للمستخدمين في التطبيق.

ما وجه التشابه مع تويتر؟

يشبه الشكل والمظهر إنستجرام ولكن بهما جميع الميزات التي يتمتع بها تويتر تقريبًا، حيث لا يزال الوقت مبكرًا جدًا بالنسبة إلى سلاسل الرسائل، وردود فعل المستخدمين عليها ما زالت جديدة جدًا.

يمكن لمسابقة بسيطة بين التطبيقات والمنصات أن تتحول إلى واحدة من أكثر "المعارك الملحمية"، حيث يمكن أن يتنافس اثنان في قتال، والتي أطلق عليها Twitter vs Thread، أوElon Musk vs Mark Zuckerberg، إنه نفس الشيء.