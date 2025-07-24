عطل عالمي يضرب "ستارلينك" وتدخل فوري من إيلون ماسك

ضرب عطل عالمي خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" من شركة "سبيس إكس" لخدمات الفضاء، لمالكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ما أدى إلى انقطاع في الشبكة على مستوى العالم، بحسب بيان للشركة وشكاوى من مستخدمين.

وأفادت مصادر وخبراء بأن انقطاع خدمة "ستارلينك" استمر لأكثر من ساعتين وأثر على المستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأجزاء من أفريقيا.

وكشف موقع Downdetector المتخصص في متابعة الأعطال المتعلقة بشبكات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، عن تلقيه أكثر من 60,000 بلاغ من مستخدمين حول العالم بشأن انقطاع خدمة "ستارلينك".

وقالت الشركة في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس" معلقة: "شبكة ستارلينك تعاني حاليًا من انقطاع في الشبكة، ونعمل جاهدين على إيجاد حل. نشكركم على صبركم، وسنوافيكم بآخر المستجدات فور حل هذه المشكلة".

وتفاعل إيلون ماسك مالك الشركة مع المشكلة بشكل فوري ونشر تدوينة اعتذر فيها للمستخدمين وقال: "ستعود الخدمة قريبًا. نأسف لانقطاع الخدمة. ستقوم (سبيس إكس) بمعالجة السبب الجذري لضمان عدم تكراره".

بدوره، تفاعل مايكل نيكولز نائب رئيس شركة "ستارلينك" مع الأزمة، بتدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "تعافت شبكة ستارلينك بشكل ملحوظ من انقطاعها الذي استمر قرابة ساعتين ونصف".

وأوضح نائب رئيس الشركة أن "سبب الانقطاع يعود إلى تعطل خدمات برمجية داخلية رئيسية تُشغّل الشبكة الأساسية".

وأضاف: "نعتذر عن الانقطاع المؤقت في خدمتنا، ونؤكد التزامنا الراسخ بتوفير شبكة عالية الموثوقية، وسنعمل على معالجة هذه المشكلة بشكل جذري وضمان عدم تكرارها".