غوغل تطور "وضع طيران" جديد لهواتف أندرويد

سجلت شركة غوغل حديثا براءة اختراع تتعلق بتطوير تقنية جديدة قادرة على اكتشاف وجود المستخدم على الطائرة، مع تفعيل "وضع الطيران" تلقائيًّا.

ورغم أن التقنية الجديدة لا تزال قيد التطوير، تقول عوغل إنها ستدعم الاتصال بشبكات الواي فاي والبلوتوث، والتي تتعرض عادة إلى أعطال مع شبكات الاتصال الخلوية عند تفعيل وضع الطيران.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية ستعدل التقنية الجديدة إلى إعدادات الاتصال بشبكات الواي فاي بحيث تكون متاحة على الطائرة، بحسب نوع وجودة الشبكة.

وستضع غوغل في عين الاعتبار شحن البطارية، لتفادي قطع الاتصال بسبب عدة عوامل منها مثلا جودة الاتصال، وعند تفعيل وضع الطيران.

كما توقف كذلك بعض العمليات في خلفية الجهاز، بالإضافة إلى تعطيل التحديثات وعمليات النسخ الاحتياطي التلقائية.

ووفق ملف براءة الاختراع الخاصة بغوغل فإن الجهاز سيتمكن من تحديد وجود المستخدم على الطائرة تلقائيًّا بالاعتماد على بيانات عدة مثل انخفاض الضغط، والإشارات فوق الصوتية، وإشارة واي فاي الخاصة بالطائرة، وعند هبوطها يعود الهاتف مجددًا إلى الوضع الطبيعي.