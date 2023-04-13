صورة "أكثر وضوحًا" للثقب الأسود "ام 87*"

وأنتج فريق التعاون الدولي "إيفنت هورايزن تلسكوب" (إي إتش تي) صورة لدائرة مظلمة صغيرة في وسط هالة برتقالية متوهجة، وهو الشكل الذي يعرف به الثقب الأسود العملاق الموجود في قلب المجرة "ام 87" (Messier 87) التي تبعد 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

وأشار معهد الدراسة المتقدمة إلى أن الصورة الجديدة "أكثر وضوحًا"، وهي تظهر حلقة برتقالية أدق بكثير، نتجت عن المادة التي وصلت إلى درجات حرارة هائلة قبل أن يمتصها الثقب الأسود، ودائرتها المركزية هي فقط "الظل".

ويتسم الثقب الأسود بكثافة شديدة لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء أن يفلت من قوة جاذبيته، ولا حتى الضوء.

واستُحصل على الصورة الأولى في نهاية حملة مراقبة لشبكة التلسكوب الراديوي التابعة لـ"إيفنت هورايزن تلسكوب" أجريت عام 2017.

وأُنتجت الصورة الجديدة عن طريق تمرير البيانات التي جمعت بواسطة "إي إتش تي" عبر مرشح (فلتر) آلة تعلم خوارزمية، تسمى "بريمو" (PRIMO)، حللت حوالي ثلاثين ألف صورة لثقوب سوداء جرى التوصل إليها من خلال عمليات محاكاة.

غير أن أستاذ الفيزياء الفلكية هينو فالكه، من جامعة رادبود الهولندية (في نيميغن)، وصف هذه المقاربة بأنها "مثيرة للاهتمام، ولكنها خطرة للغاية".

وأوضح فالكه أن فريق "إي إتش تي"، الذي كان أحد مؤسسيه، تجنب الخوض في مثل هذا النهج لأنه "يقدم تحيزًا قويًا للغاية في إعادة بناء الصورة".