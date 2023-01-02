صراع أمريكي صيني.. مدير ناسا: العامان المقبلان سيحددان من سيسيطر على القمر

وأضاف نيلسون، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية نشرتها الأحد، أن "السباق على القمر بين الولايات المتحدة والصين أصبح أكثر حدة، ويمكن أن يحدد العامان المقبلان من سيحظى بالسيطرة".

وأشار إلى أن "بكين تسعى للسيطرة على أكثر المواقع الغنية بالموارد على سطح القمر، أو حتى إبقاء الولايات المتحدة خارجا".

وقال نيسلون، وهو عضو مجلس الشيوخ ورائد فضاء سابق: "إنها الحقيقة.. نحن في سباق فضاء، ويجب أن نكون حذرين من وصول الصين لمكان على سطح القمر تحت ستار البحث العلمي.. والخوف من احتمال أن يأتي وقت يقول الصينيون فيه لنا: ابتعدوا، هذه أراضينا على القمر".