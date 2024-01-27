"ناسا" تمنح الروبوتات دورًا أكبر في غزو الفضاء

أصبحت الروبوتات تشبه الإنسان، وعادةً ما يكون لها جذع ورأس وذراعان وساقان، ويعتقد المهندسون أنه باستخدام البرنامج المناسب، ستتمكن الروبوتات في النهاية من العمل بشكل مشابه للبشر واستخدام نفس الأدوات والمعدات.

ويمكن إرسال الروبوتات لاستكشاف الفضاء دون الحاجة إلى القلق كثيرًا بشأن سلامتها، لكن بطبيعة الحال، يجب أن تدوم هذه الروبوتات المصممة بعناية للبقاء لفترة كافية، للتحقيق وإرسال معلومات إلى الأرض.

لكن حتى لو فشلت مهمة روبوتية ما، فإن البشر المشاركين فيه سيظلون آمنين. كما أن إرسال الروبوت إلى الفضاء أرخص بكثير من إرسال الإنسان، إذ لا تحتاج الروبوتات إلى تناول الطعام أو النوم أو الذهاب إلى الحمام. كما يمكنها البقاء في الفضاء لسنوات عديدة دون الحاجة إلى رحلة عودة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للروبوتات أن تفعل الكثير من الأشياء التي لا يستطيع البشر القيام بها، مثل تحمل الظروف القاسية ودرجات الحرارة القصوى ومستويات الإشعاع العالية. ويمكن أيضًا تصميم الروبوتات للقيام بمهام قد تكون محفوفة بالمخاطر مثل تنظيف الألواح الشمسية الخارجية، أو فحص المعدات المعطلة خارج المركبة الفضائية حتى يتمكن رواد الفضاء من إعطاء الأولوية للاستكشاف.

ومن المحتمل أنك سمعت عن بعض روبوتات ناسا مثل مركبات المريخ، Perseverance وCuriosity . لكن هذه ليست سوى بعض الروبوتات الأكثر شهرة. فمهندسو ناسا يعملون على روبوتات جديدة طوال الوقت، ومن أبرزها:

روبوت A-PUFFER

هو روبوت مغامر خفيف الوزن ذو عجلتين، يمكنه أن يسطح نفسه وينحني لفحص الأماكن الضيقة.