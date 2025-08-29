قبل حدث أبل.. سامسونغ تستعد لإطلاق أجهزة جديدة

أعلنت سامسونغ عن إقامة حدثها القادم Unpacked في 4 سبتمبر/ أيلول، الذي قد يخطف الأضواء من حدث أبل القادم للأجهزة في 9 من الشهر ذاته.

يذكر أن سامسونغ استضافت بالفعل ثلاثة أحداث Unpacked هذا العام، الأول للإعلان عن غالاكسي S25 في كانون الثاني، وآخر في أيار مخصص لغالاكسي S25 Edge، وآخر الشهر الماضي لهواتفها الجديدة القابلة للطي.

غالاكسي تاب إس 11

مع هذا الحدث الرابع من Unpacked ، سيكون الحدث افتراضيًا. وفقًا لسامسونغ، سنتعرف على أحدث إضافة إلى منظومة غالاكسي.

بينما تُظهر الدعوة صورة صندوق مرتبط بفعاليات Unpacked سابقًا، لكن يبدو أن بداخله ثلاث نجوم، وهي الرمز المرتبط بـ Galaxy AI للذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن ينطلق حدث Unpacked الافتراضي القادم الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 سبتمبر/ أيلول، وسيتم بثه مباشرةً على موقعه الإلكتروني وقناته على يوتيوب. ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث بمثابة عرض لجهاز Galaxy Tab S11.

هاتف ثلاثي الطي

ومع أنه لم تكن هناك الكثير من المعلومات حول هذه الأجهزة اللوحية المتميزة، والتي ستكون بمثابة متابعة لجهازي Galaxy Tab S10 وTab S10 Ultra، لكن تشير التسريبات إلى أن Galaxy S11 سيحتوي على شاشة مقاس 11 بوصة، بينما سيأتي Tab S11 Ultra بشاشة أكبر مقاس 14.6 بوصة.

ومع ذلك، كانت هناك أيضًا شائعات حول الكشف عن Galaxy S25 FE، الذي بحسب التقارير سيكون أنحف من طراز العام الماضي، مع نظام كاميرا ثلاثية مشابه، ومعالج MediaTek Dimensity 9400 لتشغيله.

ومن بين ما يتوقع الكشف عنه في فعالية Unpack الافتراضية هذه أيضًا، هو إعلان تشويقي لهاتف سامسونغ القابل للطي ثلاثيًا، الذي من المتوقع إطلاقه في تشرين الأول.