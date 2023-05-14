السعودية تدشن مرحلة جديدة في مجال الفضاء برحلة علمية
تنتظر المملكة العربية السعودية، تاريخ الـ21 من شهر أيار/مايو الجاري، لتعيش حدثًا تاريخيًا بشأن رحلة علمية إلى الفضاء، تُدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.
وفي ذلك التاريخ سينطلق في رحلة علمية إلى الفضاء، رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني، الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).
وتأتي الرحلة العلمية ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي أطلق، في الـ22 من شهر كانون الأول/سبتمبر لعام 2022، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الهيئة السعودية للفضاء.
وتتضمن الرحلة إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، من شأنها أن تُسهم بتوفير إجابات تمكن الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.
وبحسب الوكالة الرسمية، من شأن نتائج الأبحاث أن تُعزز مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، بما يسهم بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني، وتمنَّى لهما التوفيق في الرحلة العلمية وعودة آمنة إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى الآمال الكبيرة المعقودة عليهما كسفيرين وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية.
وتضع هذه الرحلة المملكة كإحدى الدول القليلة في العالم التي تتمكن من إرسال رائدي فضاء من الجنسية نفسها على متن محطة الفضاء الدولية في الوقت نفسه، وذلك في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات العلمية إلى الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعته عالميًّا.
وريانة برناوي، أخصائية أبحاث مختبرات، وتُعد أوَّل رائدة فضاء سعودية تمثل المملكة العربية السعودية، وهي أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة الفضاء الدولية، التي تعد ثاني مهمة رواد فضاء خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).
وتتمتع برناوي، بحسب ما أورده موقع الهيئة السعودية، بخبرة تزيد على 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في نفس المجال.
وقد مكّنتها جدارتها في الأبحاث والمختبرات نحو الاستعداد لأداء مهمتها في الرحلة المقبلة القائمة على أداء التجارب العلمية بكفاءة عالية.
في حين أن علي القرني، رائد فضاء سعودي وطيّار متمرس، أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة الفضاء الدولية، التي تعد ثاني مهمة رواد فضاء خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).
وخلال حياته المهنية الطويلة، حصل على العديد من الدورات في المجالات المتعلقة بالطيران وغيره، وتسلّح بمهارات متقدّمة في إدارة الفريق ورقمنة البيانات.
ويتمتع القرني، وفقًا لما هو مذكور على موقع الهيئة السعودية، بخبرة تجاوزت 12 سنة في قيادة طائرات (F-15 SA)، ولكونه طيّارًا متمرّسًا حاصلًا على تدريبات صارمة ومكثّفة ومتمكّنًا من أداء المهام المكلّف بها على أكمل وجه، خوّلته جدارته نحو أداء مهمته في الرحلة المقبلة القائمة على أداء التجارب العلمية بكفاءة عالية وتنفيذ التوجيهات الدقيقة لإتمامها وفق معاييرها المنشودة.