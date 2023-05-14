السعودية تدشن مرحلة جديدة في مجال الفضاء برحلة علمية

تنتظر المملكة العربية السعودية، تاريخ الـ21 من شهر أيار/مايو الجاري، لتعيش حدثًا تاريخيًا بشأن رحلة علمية إلى الفضاء، تُدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

وفي ذلك التاريخ سينطلق في رحلة علمية إلى الفضاء، رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني، الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).