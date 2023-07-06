يهدد عرش تويتر.. إليكم مميزات وخصائص تطبيق "ثريدز"

ويسمح التطبيق لمستخدميه بنشر سلسلة مشاركات معا كما يتضح من اسمه، ويمكن للآخرين التفاعل مع المشاركات على غرار تويتر تماما، بما في ذلك إعادة النشر أو إبداء الإعجاب أو الرد.

كما يسمح لهم بتحديد من يمكنه الرد على التغريدات، سواءً الجميع أو من يتابعهم فقط أو من يذكرهم فقط في المشاركة، وذلك مباشرة عبر الخيارات، مع وجود خيار إضافي لإلغاء عدد مرات الإعجاب بالمشاركة، على غرار ( انستغرام وفيسبوك).

وما يميز "ثريدز" في الوقت الحالي أنه خالٍ من الإعلانات، إلا أنه من المرجح أن تجلب إليه شركة "ميتا" الإعلانات كلما زاد عدد مستخدميه بشكل كبير.

كيفية استخدام التطبيق

بينت شركة ميتا أنها تطرح التطبيق في أكثر من 100 دولة لنظامي التشغيل iOS و Android ، كما يمكن للأشخاص في تلك البلدان تنزيل التطبيق من " Apple App Store و Google Play Store ".

ويمكن لمستخدمي تطبيق "ثريدز" بعد تحميله سواءً لآيفون أو اندرويد إنشاء حساب بسهولة، كما يمكنه تسجيل الدخول بنفس حسابه في "انستغرام"، مع إمكانية تغيير اسم المستخدم والنبذة المختصرة وصورة الملف الشخصي أو استخدام نفس بيانات إنستغرام.

وبعدها يعرض تطبيق "ثريدز" قائمة مقترحة للمتابعة تشمل جميع المتابعين الذين يتابعهم على "انستغرام"، مع إمكانية البحث عن المتابعين واستكشاف متابعين يتقاسمون الاهتماما نفسها.

ويعرض "ثريدز" على المستخدم بعد ذلك اختيار أن يكون الحساب متاحا للجميع، أي يمكن لأي شخص متابعته والإطلاع على المحتوى الذي يشاركه المستخدم أم حساب خاص يتطلب موافقة المستخدم على متابعة الآخرين له.

وبينت ميتا أنها تعمل على جعل "سلاسل الرسائل" متوافقة مع بروتوكول ActivityPub ، وستضيف قريبًا عددًا من الميزات الجديدة لمساعدة المستخدمين على الاستمرار في اكتشاف المواضيع التي تهتم بهم، بما في ذلك التوصيات المحسنة في الخلاصة ووظيفة البحث الأكثر قوة.

وقالت الشركة إنه سيتم وضع أي شخص يقل عمره عن 16 عامًا (أو أقل من 18 عامًا في بلدان معينة) في ملف تعريف خاص بشكل افتراضي عند انضمامه إلى سلاسل الرسائل في التطبيق.