سماعة رأس للواقع المعزز تجلب الأغراض المفقودة

ويقول الباحثون إنه من خلال الرؤية الحاسوبية والإشارات اللاسلكية تحدد سماعة الواقع المعزز تلقائيًا الأغراض المفقودة التي ليست في مجال رؤية مرتديها، ثم توجه المستخدمين نحو المكان الذي توجد فيه تلك الأغراض لجلبها.

وذكر الباحثون أن الإشارات اللاسلكية يمكن أن تنفذ عبر مواد مثل الورق المقوى والبلاستيك والخشب، وهي مواد نتعامل معها بشكل يومي ويمكن على نحو واسع أن تكون الأشياء المفقودة بداخلها.