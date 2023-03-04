سماعة رأس للواقع المعزز تجلب الأغراض المفقودة
ابتكر باحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سماعة رأس للواقع المعزز تسمى X-AR، تتيح لمستخدميها العثور على الأغراض المفقودة عبر تحديد موقعها سواء داخل المنزل أو المتجر.
ويجمع هذا الابتكار بين تقنيتي الرؤية الحاسوبية والإشارات اللاسلكية للعثور على الأغراض المفقودة أو التي تكون منسية في مكان لا يتذكره صاحبها، ويمكن للشخص رؤية الشيء المفقود بشكل فعال عبر الأشعة السينية في مكانه.
ويقول الباحثون إنه من خلال الرؤية الحاسوبية والإشارات اللاسلكية تحدد سماعة الواقع المعزز تلقائيًا الأغراض المفقودة التي ليست في مجال رؤية مرتديها، ثم توجه المستخدمين نحو المكان الذي توجد فيه تلك الأغراض لجلبها.
وذكر الباحثون أن الإشارات اللاسلكية يمكن أن تنفذ عبر مواد مثل الورق المقوى والبلاستيك والخشب، وهي مواد نتعامل معها بشكل يومي ويمكن على نحو واسع أن تكون الأشياء المفقودة بداخلها.
وفي الوقت الحالي، يمكن للابتكار العثور على الأشياء المفقودة التي تحمل بطاقة التعريف بنظام استخدام موجات الراديو، وهي تقنية رخيصة الثمن وتوجد في غالبية المتاجر ولا تحتاج إلى شحن أو بطاريات.
وأشار الباحثون إلى أن السماعة تقوم باستعراض العناصر التي يتم البحث عنها كمجالات شفافة، إلى أن تتحقق من العنصر المراد البحث عنه، وحينها تظهر رسالة على شاشة السماعة توضح للمستخدم أن هذا هو الغرض أو العنصر المفقود.
وقال فاضل أديب، البروفيسور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: كان هدفنا كله من هذا المشروع هو بناء نظام واقع معزز يسمح للمستخدم برؤية الأشياء غير المرئية - وهي الأشياء الموجودة في الصناديق أو حول الزوايا – ومن خلاله يمكن توجيه المستخدم نحو هذا الغرض.
وأضاف أن الابتكار الجديد يسمح لك برؤية العالم المادي أو الملموس بطرق لم تكن ممكنة من قبل.
وأثبتت التجارب أن دقة الابتكار في العثور على الأغراض المفقودة تصل إلى 96%، ولذا فإن القائمين على الابتكار يرون أنه سيكون أداة مفيدة للغاية لعمال مستودعات التجارة الإلكترونية، إذ سوف يساعدهم في العثور بسرعة على الأشياء وسط العديد من الأرفف والصناديق المزدحمة.