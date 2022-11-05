"الوخز الكهربائي" يقلل خطر انسداد الأمعاء بعد الجراحة لفترة طويلة

توصل باحثون صينيون إلى أن الوخز بواسطة "الإبر الكهربائية" يقلل خطر الإصابة بما يسمى "العلوص" وهو انسداد الأمعاء الناتج بعد الجراحة، لفترة طويلة.

وأكد الباحثون من جامعة بكين للطب الصيني أن "الوخز الكهربائي Electroacupuncture (EA) يعد مساعدًا لبروتوكول "التعافي المعزز بعد الجراحة" ERAS".

وأوضحوا أن "الوخز الكهربائي يساعد أيضًا بشكل كبير في استعادة وظائف الجهاز الهضمي ومنع "العلوص" المطول بعد الجراحة".

جاء ذلك بعد تقييم يو وانغ، من جامعة بكين للطب الصيني، وزملائه لفاعلية الوخز الكهربائي بعد استئصال سرطان القولون والمستقيم بالمنظار وتأثيره على "العلوص" (POI) الذي يقصد به "انسداد الأمعاء بعد الجراحة"، بحسب ما ذكره موقع "ميدكال إكسبرس" المتخصص.

وكانت دراسة نشرت مؤخرًا في دورية "JAMA Surgery" قد أفادت بأن الوخز الكهربي فعال في تعزيز استعادة وظائف الجهاز الهضمي بعد الاستئصال بالمنظار لسرطان القولون والمستقيم.

وشمل التحليل 248 مريضًا خضعوا لاستئصال بالمنظار لسرطان القولون والمستقيم تم تعيينهم بشكل عشوائي في الوخز الكهربائي (EA) أو الوخز بالإبر الوهمي "placebo acupuncture (SA)".

وأوضح الباحثون أن النتائج كانت أفضل بعد استخدام الوخز بالإبر الكهربائية مقارنة بالوخز الوهمي.