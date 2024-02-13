خدمتان رقميتان لن تخضعا للإجراءات الرقابية المشددة في أوروبا

المنصات الخاضعة للرقابة

وتشمل المنصات الـ22 المعنية أربع شبكات اجتماعية (تيك توك، وإنستغرام، وفيسبوك، ولينكد إن)، واثنين من برامج المراسلة الفورية (واتساب ومسنجر)، وثلاثة أنظمة تشغيل (أندرويد، وآي أو اس، وويندوز)، ومحرك بحث (غوغل)، وبرنامجي تصفح إنترنت (كروم وسفاري).

كما تشمل القائمة أيضاً ست خدمات وساطة (خرائط غوغل ومتجر غوغل بلاي الإلكتروني وخدمة غوغل للتسوق وسوق "أمازون ماركت بلايس" ومتجر "آب ستور" الإلكتروني و"ميتا ماركت بلايس")، ومنصة الفيديو يوتيوب، إضافة إلى الخدمات الإعلانية التابعة لمجموعات غوغل وأمازون وميتا.

ومن بين القواعد الجديدة، سيفرض الاتحاد الأوروبي خاصية تتيح التشغيل البيني لخدمات الرسائل المستهدفة. وسيتم منع غوغل من اعتماد سياسات محاباة تجاه خدماتها في نتائج محرك البحث الخاص بها، بعد اتهامات كثيرة وُجهت للمجموعة العملاقة باعتماد هذه السياسات في خدمتها للتسوق الإلكتروني "غوغل شوبينغ".

تحقيق بخصوص "آي مسج" و"بينغ"

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في أيلول/سبتمبر الماضي، فتح تحقيقات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج "آي مسج" و"بينغ" في القائمة، إلى جانب متصفح "إيدج" وخدمة الإعلانات التابعة لمايكروسوفت.

وأعلنت المفوضية، الثلاثاء، أنها "اعتمدت قرارات بإغلاق التحقيقات الأربعة المتعلقة بالسوق". وهذه الخدمات معفاة حالياً من القانون الجديد، لكن المفوضية أوضحت أنها ستواصل "مراقبة تطورات السوق في حالة حدوث تغييرات جوهرية".

ولا يزال التحقيق، الذي فُتح أيضاً في أيلول/سبتمبر، جارياً لإدراج نظام التشغيل "آي باد أو إس" iPadOS من "أبل" ضمن نطاق القواعد الجديدة.