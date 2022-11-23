تطوير تقنية لطباعة الدارات الإلكترونية على العدسات اللاصقة والقفازات

طور باحثون من جامعة "نورث كارولاينا ستيت" الأمريكية، تقنية جديدة لطباعة دارات إلكترونية على الأسطح المنحنية والمتعرجة، ما يفسح المجال أمام صناعة أجهزة إلكترونية مرنة يمكن توظيفها في تطبيقات عديدة.

واختبر الباحثون تقنية الطباعة الجديدة في صناعة 3 نماذج، تضمنت عدسات لاصقة ذكية تحتوي على دارات إلكترونية لقياس ضغط السوائل في العين، ما يمكن استخدامه في تطبيقات طبية عديدة.

وصنع الباحثون أيضا قطبا كهربائيا شفافا، توجد على سطحه دارات إلكترونية على شكل جداول، ويمكن استخدامه في خلايا الطاقة الشمسية ولوحات اللمس.

وتضمن التطبيق الثالث طباعة دارات كهربائية على قفاز مطاطي لاستشعار الضغط، ما يدخل في صناعة الروبوتات، فضلا عن واجهات الاستخدام بين الآلة والبشر.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" العلمية، إلى أن تقنية طباعة الدارات الإلكترونية المنحنية هي الأولى من نوعها في مجال الهندسة الإلكترونية.

وقال الباحث يونغ زو، المشارك في الدراسة: "توجد طرق عديدة لطباعة الدارات الإلكترونية باستخدام مواد متعددة، ولكن تواجهها تحديات ناتجة عن استخدام مواد بوليميرية رابطة للمواد الداخلة في طباعة الدارات، ما يقلل من توصيل الدارة ويتطلب إزالة المواد البوليميرية بعد الطباعة".

وأضاف: "من جهة أخرى، تتطلب تقنيات الطباعة الحالية أسطحا مستوية، في حين تحتاج بعض التطبيقات إلى الطباعة على سطوح منحنية".

وأوضح زو: "طورنا تقنية لا تحتاج إلى مواد رابطة وتسمح أيضا بالطباعة على أسطح منحنية على شكل جداول بسماكات موحدة"؛ وفقا لموقع "تك إكسبلور".

وتتضمن الخطوة الأولى من تطبيق التقنية صناعة نموذج لانحناءات السطح المطلوب، ثم نسخ النموذج مرات عدة على غطاء بوليميري مرن.

وبعد ذلك يلصق الباحثون الغطاء الرقيق على مادة الطباعة، ويحتوي الغطاء البوليميري على سائل فيه أسلاك فضية نانوية، وعند جفاف السائل تبقى الأسلاك بالشكل المتوافق مع السطح المطلوب.

وأشار الباحثون إلى إمكانية توسيع نطاق الطباعة وسهولته ليصبح مناسبا للتطبيقات الصناعية، فضلا عن سعيهم للتواصل مع شركات صناعية مهتمة بالتعرف على التطبيقات المستقبلية للتقنية.