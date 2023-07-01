بعد تعطل تويتر.. ماسك يضع قيودا جديدة على المستخدمين

تعرض موقع "تويتر" لعطل مفاجئ حول العديد من دول العالم، حيث اشتكى مستخدمو المنصة من عدم قدرتهم على قراءة تغريدات الحسابات التي يتابعونها.

وتزامنا مع هذا العطل المفاجئ، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك "تويتر" إيلون ماسك عن قيود جديدة على استخدام المنصة، وصفها بـ"المؤقتة"؛ وذلك لمحاربة عمليات سرقة البيانات من تويتر، على حد تعبيره.