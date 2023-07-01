بعد تعطل تويتر.. ماسك يضع قيودا جديدة على المستخدمين
تعرض موقع "تويتر" لعطل مفاجئ حول العديد من دول العالم، حيث اشتكى مستخدمو المنصة من عدم قدرتهم على قراءة تغريدات الحسابات التي يتابعونها.
وتزامنا مع هذا العطل المفاجئ، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك "تويتر" إيلون ماسك عن قيود جديدة على استخدام المنصة، وصفها بـ"المؤقتة"؛ وذلك لمحاربة عمليات سرقة البيانات من تويتر، على حد تعبيره.
وبحسب ما نشره إيلون ماسك عبر حسابه على موقع "تويتر"، فإنه وفقًا للقيود الجديدة فإن أصحاب الحسابات الموثقة يمكنهم قراءة 6000 تغريدة يوميا، أما أصحاب الحسابات غير الموثقة فيمكنهم قراءة 600 تغريدة يوميا، بينما أصحاب الحسابات غير الموثقة والجديدة يمكنهم قراءة 300 تغريدة فقط في اليوم.