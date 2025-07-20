ميزة جديدة تتحقق من عمر المراهقين في "روبلوكس"

أطلقت "روبلوكس" ميزات جديدة تهدف إلى جعل المنصة أكثر أمانًا للقاصرين، بما في ذلك نظام أصدقاء محسن وأدوات خصوصية وخدمات التحقق من العمر التي يرسلها المستخدمون عن طريق تسجيل مقطع فيديو سيلفي.

مع العلم أنه في نظام الأصدقاء القدامى في روبلوكس، لا يميز اللاعبون بين الأشخاص الذين يعرفونهم بشكل عرضي أو عبر الإنترنت، وبين من يعتبرونه صديقًا مقربًا.

تقول روبلكس إن ذلك يمنع أي سلوك استغلالي يهدف إلى التلاعب بالقاصرين أو إيذائهم واستغلالهم، أو الانخراط في محادثات غير لائقة وما إلى ذلك.

الاتصالات الموثوقة

يقدم نظام منصة روبلوكس الجديد متعدد المستويات ميزتي "الاتصالات" و"الاتصالات الموثوقة" خصيصًا للأشخاص الذين يعرفهم اللاعبون ويثقون بهم.

وللوصول إلى "الاتصالات الموثوقة" والاستفادة من مزاياها، يحتاج المستخدمون أولًا إلى إكمال عملية التحقق من العمر، التي تتطلب منهم إرسال فيديو سيلفي يتم تشغيله على "مجموعة بيانات متنوعة" مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ للحصول على تقدير للعمر.

وإذا بدا أن عمر المستخدم أقل من 13 عامًا، فسيفقد تلقائيًا إمكانية الوصول إلى أي ميزات لا تعد مناسبة لعمره.

وسيتمكن المستخدمون المراهقون الذين يجتازون اختبار العمر من استخدام ميزة "الاتصالات الموثوقة" لإضافة أي شخص يتراوح عمره بين 13 و17 عامًا.

أما أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، فيجب إضافته إما عبر مسح رمز الاستجابة السريعة شخصيًا أو عبر رقم هاتف.

وباستخدام ميزة "الاتصالات الموثوقة"، تزيل روبلوكس الفلاتر التي تشمل اللغة غير اللائقة والمعلومات الشخصية من محادثات المجموعات الصوتية والنصية للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق.

يذكر أن روبلوكس تعد واحدة من أكبر منصات ألعاب الفيديو عالميًا، خاصة تلك الموجهة للأطفال، ويستخدمها حوالي 98 مليون شخص من 180 دولة، أكثر من 60% منهم تزيد أعمارهم على 13 عامًا.