الذكاء الإصطناعي وصل إلى Gmail.. ما الفوائد التي يقدمها؟

بدأت شركة "غوغل" في طرح "Gemini" في اللوحة الجانبية لـ"Gmail"، التي توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمساعدتك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو تلخيصها في ثوانٍ.

تأتي هذه الخطوة بعد إضافة Gemini للتو إلى Google Drive وجداول البيانات والعروض التقديمية والمستندات.

وGemini متاح الآن في Gmail على الكمبيوتر والأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وiOS، وسيكون مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين في أثناء السفر، إذ تعمل على تبسيط القراءة من خلال محادثات البريد الإلكتروني الشاملة على الشاشات الصغيرة.

فوائد متعددة

كتبت شركة "غوغل" في مدونتها الرسمية أنه بالإضافة إلى الإعلان الأخير عن Gemini في اللوحة الجانبية لمحرر المستندات، وجداول البيانات والعروض التقديمية وDrive، أن الشركة متحمسة لتقديم Gemini في اللوحة الجانبية لـGmail.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام Gemini في Gmail: