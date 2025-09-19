أثار جدلا واسعا.. تطبيق يحول هاتف أندرويد إلى "نينتندو سويتش‎"

شهدت محاكيات الألعاب قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف الذكية؛ ما أتاح لعشاق الألعاب الوصول إلى تجارب كانت حكرًا على منصات محددة.

وفي تطور لافت، ظهر مؤخرًا تطبيق جديد باسم Eden Emulator يتيح لمستخدمي نظام أندرويد تحويل هواتفهم إلى جهاز ألعاب يحاكي أداء "نينتندو سويتش"؛ ما أثار جدلًا واسعًا في أوساط المهتمين بالتقنية والألعاب.

طرح علني يثير الاستغراب

ورغم أن فكرة محاكاة جهاز نينتندو سويتش ليست جديدة، إلا أن معظم المشاريع السابقة في هذا المجال واجهت تحديات قانونية كبيرة من شركة نينتندو.

ففي العام 2024، تم إيقاف تطوير محاكي Yuzu بعد تسوية قضائية مع الشركة اليابانية تضمنت دفع مبلغ 2.4 مليون دولار، كما توقف لاحقًا مشروع Ryujinx تحت ضغط قانوني مماثل.

إلا أن المفاجأة جاءت هذه المرة من إعلان Eden Emulator بشكل صريح على متجر غوغل بلاي، حيث أصبح التطبيق متاحًا منذ 19 أغسطس، وتلقى آخر تحديث له في 12 سبتمبر.

والأكثر لفتًا للأنظار أن المطورين لم يحاولوا التمويه، بل وصفوا التطبيق في صفحته الرسمية بأنه: "محاكي لنينتندو سويتش تم تطويره اعتمادًا على Yuzu، مع التركيز على الأداء العالي دون التضحية بالجماليات أو التوافق أو الاستقرار".

هذه الشفافية غير المعتادة أثارت استغراب العديد من المتابعين، خصوصًا في ظل التشدد المعروف من نينتندو تجاه المشاريع التي تمس حقوقها الفكرية.

مصير مجهول ومخاوف من رد قانوني

وفي تصريحات إعلامية، أشار أحد أعضاء فريق التطوير إلى أنهم "يدركون تمامًا المخاطر القانونية لنشر التطبيق على متجر بلاي"، مضيفًا أن "أسوأ سيناريو محتمل هو حذفه من المتجر"، وهو أمر لا يعتبره الفريق عقبة كبيرة.

ويُذكر أن نسخة التطبيق متوفرة أيضًا على منصة GitHub، حيث يحصل المستخدمون على تحديثات بوتيرة أسرع مقارنة بالنسخة الموجودة على متجر غوغل، والتي قد تخضع لتأخير بسبب إجراءات المراجعة الصارمة.

ورغم الحماسة التي أثارها التطبيق بين عشاق ألعاب سويتش، اعتبر بعض المعلقين إتاحته على متجر غوغل بلاي خطوة "متهورة" قد تجذب مجددًا انتباه نينتندو، خاصة إذا انتشر التطبيق على نطاق واسع. وذهب آخرون إلى وصف الأمر بأنه "مغامرة محفوفة بالمخاطر" قد تنتهي بإجراءات قانونية صارمة.

ترقب لموقف نينتندو

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر نينتندو أي تعليق رسمي بشأن Eden Emulator؛ ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، من بينها إمكانية التحرك القانوني أو تجاهل المشروع مؤقتًا.

أخبار ذات علاقة هل تستغل الألعاب الإلكترونية الأطفال في الترويج لأفكار سياسية وجنسية؟

وبينما لا يزال مصير التطبيق غير واضح، فإن ما هو مؤكد أن عشاق الألعاب بات بإمكانهم، ولو مؤقتًا، تجربة تشغيل ألعاب سويتش على هواتفهم الذكية بطريقة لم تكن ممكنة من قبل— وهو ما يشكّل تحولًا محوريًا في عالم المحاكيات المحمولة.