تعرف إليها.. ميزات الذكاء الاصطناعي في ويندوز 11

أطلقت شركة مايكروسوفت مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة لأجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ّويندوز 11".

وأدى تقديم مايكروسوفت لمساعد الذكاء الاصطناعي "Copilot" هذا العام، إلى إعادة إشعال شرارة أجهزة الحاسب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز، بحيث يمكنك الآن القيام بأشياء مثل جعل الذكاء الاصطناعي ينشئ لوحة أو رسمًا احترافيًا، وفصل الموضوع عن الخلفية بسهولة وغير ذلك الكثير.

وتعمل الكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي هذه بشكل أفضل مع الأجهزة الأحدث.

وإذا كان لديك جهاز حاسب يعمل بنظام "ويندوز 11"، فهذه بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الرائعة التي يجب أن تستخدمها على الفور.

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ميزة "Copilot"

إذا كنت تحافظ على تحديث ويندوز الخاص بك، فيجب أن يكون لديك شعار "Copilot" في الزاوية اليمنى من شريط المهام.

ويمكنك أن تطلب من "Copilot" الحقائق، وإنشاء مقتطفات من النص، وتحرير واجبك المنزلي، وتوليد أفكار لمشروع، وأي شيء آخر تقريبًا.

ويذهب "Copilot" إلى خطوة أبعد حيث يمكنه فتح التطبيقات وتغيير إعدادات ويندوز وتحليل النص من لقطة شاشة أو صورة والمزيد.

ويمكنك حتى تمكين المكونات الإضافية للعثور على توصيات المطاعم أو تأليف أغنية أو التسوق لشراء العناصر والعثور على أفضل الأسعار.

منشئ الصور في "Paint"

وتطرح مايكروسوفت هذه الميزة على مراحل، لذا فمن المحتمل أن تضطر إلى الانضمام إلى قائمة انتظار.

وبمجرد تنشيط هذه الميزة، يجب أن تكون قادرًا على إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي من المطالبات النصية واختيار أسلوب الصورة أيضًا.

ويتطلب إنشاء صور الذكاء الاصطناعي رصيدًا، وتمنحك مايكروسوفت 50 نقطة عند الانضمام.

وإذا كنت لا تريد أن تزعج نفسك بقائمة الانتظار، فيمكنك البدء في استخدام "Microsoft Designer" فورا، حيث تحصل على 15 رمزًا مجانيًا يوميًا لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي.

وإحدى ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيق "Paint" التي لا تتطلب أي رموز هي إزالة الخلفية.

وستجد الشعار أسفل زر "Crop" مباشرةً.

وسيؤدي الضغط مرة واحدة إلى تحليل الصورة تلقائيًا وإزالة الخلفية.

ويمكنك بعد ذلك حفظ الصورة أو نسخها، ما يعد طريقة سريعة وسهلة لإزالة الخلفيات من موضوعك.

التعرف على النص

هل وجدت نفسك يومًا ترغب في نسخ عنوان أو بريد إلكتروني بسرعة من لقطة شاشة التقطتها تواً؟

الآن يمكنك ذلك باستخدام ميزة "إجراءات النص" في أداة "Snipping Tool".

وبمجرد التقاط لقطة شاشة، انقر على أيقونة الإشعار في الزاوية اليمنى السفلية.

سيتم فتح لقطة الشاشة الخاصة بك في تطبيق "Snipping Tool" .

وهنا، ما عليك سوى الضغط على زر "إجراءات النص" في شريط الأدوات، وسيتم عرض النص كله في لقطة الشاشة.

ويمكنك الآن نسخ النص بالكامل أو أجزاء منه للصقه في مكان آخر. يمكن أيضًا تحرير أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني فوراً باستخدام زر التحرير السريع.

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تحرير الفيديو

وهناك أيضاً "Clipchamp"، وهي أداة تحرير فيديو مفيدة في ويندوز 11 وهي أكثر من قادرة على التعامل مع التعديلات الأساسية.

وإذا كنت لا تريد إجراء التحرير بنفسك، يمكنك جعل الذكاء الاصطناعي يقوم بذلك باستخدام ميزة التأليف التلقائي.

وبمجرد فتح تطبيق "Clipchamp" وتسجيل الدخول، سترى خيار "إنشاء مقطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي" على الصفحة الرئيسية، اضغط عليه، وستحصل على عملية إرشادية من أربع خطوات لإنشاء الفيديو الخاص بك.

وما عليك سوى إضافة جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تحتاجها، واختيار سمة لمقطع الفيديو الخاص بك، واختيار الاتجاه وطول المقطع.

وبعد ذلك يمكنك تغيير الموسيقى الخلفية والخطوط، أو حتى تحريره يدويًا إذا كنت تريد ضبطه بشكل أكبر. وهذه الأداة مفيدة للغاية إذا كنت تريد إنشاء مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي بسرعة، ولا تريد أن تقوم بنفسك بالتحرير.

"كوبايلوت' في "إيدج"

ويتوفر "Copilot" أيضًا كمربع منبثق في متصفح مايكروسوفت إيدج، ويقدم بعض الميزات الرائعة.

ويمكنك استخدامه لتلخيص مقال طويل مفتوح في علامة تبويب، أو كتابة بريد إلكتروني أو منشور مدونة واختيار طول ونبرة الكتابة، أو طلب العثور على مزيد من المعلومات حول الموضوع الذي تقرأ عنه في صفحة الويب.