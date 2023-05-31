ريانة برناوي وعلي القرني يخضعان لإعادة التأهيل
وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني اليوم الأربعاء، إلى مطار هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل البدء في مرحلة التأهيل.
ويخضع رائدا الفضاء السعوديان لمرحلة تأهيل بعد عودتها من بيئة الجاذبية الصغرى في محطة الفضاء الدولية اليوم، بعد إتمام مهمتها العلمية في المحطة بنجاح.
ونشرت "الهيئة السعودية للفضاء" مقطعا ظهر فيه برناوي والقرني خلال تواجدهما في مطار هيوستن، وقد وجها التحية لمستقبليهما.
وتعتبر ريانة برناوي أول امرأة عربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية، وهي أخصائية أبحاث مختبرات ولديها خبرة في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية السرطانية والأنسجة.
ويعتبر علي القرني، زميل ريانة، ثاني سعودي يصل الفضاء، بعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، قبل 38 عاما، وهو طيار مقاتل، ولديه خبرات في الطيران ورقمنة البيانات.
وأجرى رائدا الفضاء السعوديان برناوي والقرني 14 تجربة علمية في بيئة الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية، التي يتواجد فيها أيضاً رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.