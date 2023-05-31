ريانة برناوي وعلي القرني يخضعان لإعادة التأهيل

وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني اليوم الأربعاء، إلى مطار هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل البدء في مرحلة التأهيل.

ويخضع رائدا الفضاء السعوديان لمرحلة تأهيل بعد عودتها من بيئة الجاذبية الصغرى في محطة الفضاء الدولية اليوم، بعد إتمام مهمتها العلمية في المحطة بنجاح.

ونشرت "الهيئة السعودية للفضاء" مقطعا ظهر فيه برناوي والقرني خلال تواجدهما في مطار هيوستن، وقد وجها التحية لمستقبليهما.