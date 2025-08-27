مقارنة بين ساعة "Pixel 4" من غوغل و"Watch Series 10" من أبل.. أيهما تتفوق؟

تبرز التساؤلات عن الفروقات بين "Pixel Watch 4" من "غوغل"، التي أعلنت عنها مؤخرًا، و"Watch Series 10"، من شركة "أبل"، من حيثُ المواصفات والميزات، التي تُقدمها كل من الساعتين.

المواصفات

وعلى صعيد المواصفات، لدى " Google Pixel Watch 4" شاشة "Actua 360"، وتأتي بوزن41 ملم (31 جرامًا) للحجم الصغير منها، و45 ملم (36.7 جرامًا) للحجم الكبير، ويعمل بمعالج "Snapdragon W5 Gen 2" ومعالج "Cortex M55".

ولدى هاتف "غوغل" قدرة تخزين 32 غيغابايت، فيما يصل عمر البطارية إلى 30 ساعة في الطراز الصغير مع تشغيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة (Always On)، ويصل إلى 40 ساعة في الطراز الكبير، أما السطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، و يبدأ سعرها من 350 دولارًا أمريكيًا.

في حين أن "Apple Watch Series 10"، تأتي بشاشة "OLED LTPO3"، أما وزنها هو42 ملم (30 جرامًا) للطراز الصغير و46 ملم (36.4 جرامًا) للطراز الكبير، وتعمل بمعالج "S10 SiP".

ولدى ساعة "أبل" سعة تخزين تصل إلى 64 غيغابايت، ويصل عمر البطارية فيها إلى يصل إلى 18 ساعة، أما مستوى السطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، ويبدأ سعرها من 400 دولار أمريكي.

ذكاء اصطناعي

تحصل الساعة الجديدة على ترقية كبيرة بفضل دمج "Gemini" فيها، حيثُ سيصل الأخير إلى إصدارات "Pixel Watch" السابقة في شهر تموز/يوليو المُقبل.

وبما أن "Pixel Watch 4" مزودة بشريحة مخصصة للتعامل مع مزايا الذكاء الاصطناعي، ستمنحها ذلك قدرات أكثر تطورًا من الإصدارات السابقة، حيثُ يمكن الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي في ساعة "غوغل" في معظم المهام اليومية.

ويمكن الرد بسرعة على الرسائل الواردة عبر اقتراحات ذكية مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الرسائل، ولم يعد هناك حاجة إلى قول “Hey Google” لتفعيل "Gemini"، إذ يكفي رفع الساعة إلى الفم والتحدث مباشرة وطلب القيام بأي مهمة يريدها المستخدم.

صحة ورياضة

وستقدم "غوغل" تجربة صحية أكثر شمولية مع تحديث "Fitbit Premium" القادم في شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل، وهو ما يجعل الساعة تقول بدور مدرب صحي شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ومن شأن ذلك المُدرب أن يضع خطة مخصصة للمستخدم بناءً على أهدافه الرياضية وأنماط نومه ونشاطه اليومي، ويمكن أيضًا التواصل مع المدرب لتعديل الخطة، مثل طلب بدائل منخفضة الشدة من التمارين الرياضية إذا تعرضت لإصابة عضلية.

وحصلت خوارزمية تتبع النوم على تحديث جديد لزيادة دقة قياس مراحل النوم ومدته، وأصبحت مدعومة بمستشعرات أكثر تطورًا لقياس درجة حرارة الجلد، كما تقترح الساعة مواعيد نوم مثالية بناءً على سجل النوم ومستوى النشاط.

بطارية قابلة للاستبدال

وأصبح بإمكان المستخدمين لأول مرة استبدال بطارية "Pixel Watch 4"في حال تلفها، على ما ذكر موقع "البوابة التقنية".

أقمار صناعية

وتأتي "Pixel Watch 4" مزودة بميزة الاتصال المستقل بالأقمار الصناعية دون الحاجة إلى هاتف، وهي الأولى من نوعها في عالم الساعات الذكية، إذ أنها متوفرة فقط في الإصدار المدعوم بتقنية "LTE"، وتعتمد على معالج "Snapdragon W5 Gen 2" للتواصل مباشرة مع الأقمار الصناعية.

أكثر راحة

تُعدّ "Watch Series 10" أنحف ساعة ذكية من "أبل" حتى الآن؛ مما يجعل ارتداءها في أثناء النوم أو أداء التمارين أو ممارسة الأنشطة اليومية أكثر سهولة وراحة مقارنة بساعة "غوغل"، التي تُعدّ سميكة نسبيًا.

تقدم بطيء

تعمل "أبل" على إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي ببطء، وتركز في تطويرها بنحو تدريجي، حيثُ أصبحت "Smart Stack" أكثر ذكاءً في تقديم اقتراحات مبنية على الموقع والروتين، فعند التواجد بنادي رياضي، قد تقترح بدء جلسة تدريب عبر تطبيق "Fitness" تلقائيًا.

إحصائيات بسيطة

وأضافت "أبل" آخرًا مزية "Workout Buddy"، التي تقدم تشجيعًا وتنبيهات وإحصائيات بسيطة في أثناء التمرين وبعده، دون أن تتحول إلى مدرب افتراضي بالكامل على عكس ما توفره ساعة "غوغل".