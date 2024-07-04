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علوم وتقنية

الذكاء الاصطناعي على أجهزة آيفون لن يكون مجانيا

الذكاء الاصطناعي على أجهزة آيفون لن يكون مجانيا
هاتف آيفونالمصدر: (رويترز)
شادي عواد
شادي عواد
04 يوليو 2024، 6:56 م

تقدم شركة أبل نظام التشغيل "iOS 18" في وقت لاحق من هذا العام، الذي يوفر الذكاء الاصطناعي في صورة رمزية جديدة تعد بالخصوصية والأمان على الجهاز.

وعرضت أبل خططها في مجال الذكاء الاصطناعي في مؤتمر "WWDC 2024"، والتي ستكون متاحة بشكل ما مع إطلاق سلسلة "آيفون 16".

وذكرت الشركة أنك ستحتاج إلى الحصول على طراز "آيفون 16 برو" أو أعلى لاستخدام ميزات تقنية "Apple Intelligence" الخاصة بها، وقد اعتبر معظم المستخدمين ذلك بمثابة إعلان أن الميزات ستكون متاحة مجانًا.

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نموذج شهري مدفوع

وقبل أن تشق ميزات الذكاء الاصطناعي طريقها إلى الأجهزة، ظهر تقرير جديد يفيد بأن شركة أبل قد تفكر في تقديم نماذج اشتراك متميزة للعملاء.

وقد تطلق شيئًا مثل "Apple Intelligence Plus" مع ميزات إضافية يدفع المستخدمون مقابلها مبلغًا شهريًا.

وستعمل مجموعة شرائح "A-series" على تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي هذه للحفاظ على استمرارية وأمان هذه الميزات. 

وترى شركة أبل أن ترقية آيفون ستكون بمثابة بوابة واضحة لجذب المزيد من الأشخاص إلى عالم الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ومن ثم المزيد من الأموال.

ومع ذلك، تعلم الشركة أن المستخدمين لن يشتروا هواتف آيفون كل عام، لذا، فإن أفضل طريقة للحفاظ على الأرباح هي إطلاق نموذج شهري متميز مثل "Apple TV+" و"Apple Music"، يدفع المستخدم مقابل الحصول عليه.

وستغري هذه الخدمات المدفوعة شركة أبل لمواصلة الابتكار وإضافة طبقات جديدة من الميزات التي تبقي المنافسين على أهبة الاستعداد، والمستخدمين على الاستمرار بالاشتراك المدفوع.

 

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لن تكون الوحيدة

وعلى الرغم من هذه التقارير، ما زالت شركة أبل تؤكد أن ميزات الذكاء الاصطناعي القياسية ستكون متاحة مجانًا لأولئك الذين يستخدمون جهازًا متوافقًا، لكنها لم تأت على ذكر الميزات الإضافية.

والجدير بالذكر أن أجهزة آيفون الجديدة فقط ستدعم "Apple Intelligence" عند الإطلاق.

وقد يتم توسيع ميزات الذكاء الاصطناعي لتشمل الأجهزة القديمة باستخدام Private Cloud Compute، وهي الخوادم السحابية للشركة الخاصة بتشغيل حوسبة الذكاء الاصطناعي، والتي أُعلن عنها أيضًا في WWDC هذا العام.

يذكر أن أبل ليست الشركة الوحيدة التي ربما تفكر في نموذج مدفوع لميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وتشير التفاصيل الدقيقة الموجودة على موقع سامسونغ الإلكتروني الخاص بـ "Galaxy AI" إلى أنه سيتم توفير الميزات مجانًا حتى نهاية عام 2025، ما يشير إلى نسخة مدفوعة محتملة في المستقبل.

وبغض النظر عن ذلك، نتوقع معرفة المزيد حول ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل وسامسونغ وغوغل في الأشهر المقبلة.

 

علوم وتقنية

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