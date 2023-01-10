يمكنها تحضير القهوة.. ابتكار ذراع روبوتية متعددة المهام
ابتكرت شركة "سوبرنوفا"، وهي شركة ناشئة في كوريا الجنوبية، ذراعًا روبوتية يمكنها مساعدة الأشخاص في مختلف الأعمال سواء المنزلية أو المهام الإبداعية من تحضير القهوة حتى الطباعة ثلاثية الأبعاد.
والذراع الروبوتية- التي أطلقت عليها سوبرنوفا اسم "هوينيت"- سهلة الاستخدام وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، للقيام بالعديد من المهام المعقدة بدقة عالية، وذلك بالنظر إلى المزايا التي تم تزويدها بها.
وفي مقدمة تلك المزايا، تأتي الكاميرات المدمجة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي تمكن الذراع من التقاط ما يصل إلى 30 لقطة في الثانية، والتعرف على الوجوه والصوت واكتشاف الأشياء في الوقت الفعلي، إضافة إلى تصنيف الصور والتعرف على الألوان.
وإضافة إلى ذلك، فإن ميزتي "واي فاي"، و"بلوتوث" تمكنان المستخدمين من إقران هواتفهم الذكية بسهولة بالذراع.
كما إن الذراع مزودة بشاشة لمس مقاس 2.4 بوصة سهلة الاستخدام وميكروفون، ومكبر صوت لمساعدة المستخدمين على الدردشة مع الجهاز.
وإلى جانب ذلك، يمكن للذراع الدوران 220 درجة ورفع ما يصل إلى 728 غرامًا من الوزن، فيما يمتد طولها حتى 15.4 بوصة.
أما الميزة الأكثر أهمية المتاحة للمستخدمين فهي إضافة أدوات مختلفة إلى الذراع، مثل: طابعة ثلاثية الأبعاد مع وحدة قلم يمكن استخدامه للكتابة أو الرسم، وليزر عالي الطاقة، لقص أو نقش المواد المختلفة.
كما تتيح الذراع إضافة مرفقات أخرى خاصة بأداء الأعمال المنزلية والتي يمكن من خلالها حمل ملعقة أو كوب، ومن ثم تحضير القهوة بشكل سهل وسلس.