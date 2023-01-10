يمكنها تحضير القهوة.. ابتكار ذراع روبوتية متعددة المهام

والذراع الروبوتية- التي أطلقت عليها سوبرنوفا اسم "هوينيت"- سهلة الاستخدام وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، للقيام بالعديد من المهام المعقدة بدقة عالية، وذلك بالنظر إلى المزايا التي تم تزويدها بها.

وفي مقدمة تلك المزايا، تأتي الكاميرات المدمجة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي تمكن الذراع من التقاط ما يصل إلى 30 لقطة في الثانية، والتعرف على الوجوه والصوت واكتشاف الأشياء في الوقت الفعلي، إضافة إلى تصنيف الصور والتعرف على الألوان.

وإضافة إلى ذلك، فإن ميزتي "واي فاي"، و"بلوتوث" تمكنان المستخدمين من إقران هواتفهم الذكية بسهولة بالذراع.

كما إن الذراع مزودة بشاشة لمس مقاس 2.4 بوصة سهلة الاستخدام وميكروفون، ومكبر صوت لمساعدة المستخدمين على الدردشة مع الجهاز.