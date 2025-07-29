مع وضع كوبايلوت الجديد.. مايكروسوفت إيدج يتحول لمتصفح ذكي

بدأت مايكروسوفت باختبار وضع تجريبي جديد لمساعدها الذكي "كوبايلوت" داخل متصفح إدج، في خطوة تعكس تحول المتصفح إلى أداة أكثر تكاملًا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتيح هذا الوضع لكوبايلوت القدرة على البحث ضمن جميع علامات التبويب المفتوحة، إلى جانب تنفيذ مهام عملية مثل إدارة حجوزات المطاعم.

ويعتمد الوضع الجديد على التكامل العميق بين مساعد كوبايلوت وتقنيات "كوبايلوت فيجن" التي تطورها مايكروسوفت، ويهدف إلى تنظيم تجارب التصفح السابقة والحالية للمستخدمين، ما يسهم في تحسين جودة البحث وسهولة الوصول إلى المعلومات.

ميزات ذكية لتنظيم المهام والتصفح

من خلال تفعيل هذا الوضع، يمكن للمستخدم السماح لكوبايلوت بالوصول إلى علامات التبويب المفتوحة كافة، ما يتيح له مقارنة أسعار الفنادق، أو تقديم ملخصات لخيارات الشراء من مواقع متعددة، ويدعم كوبايلوت كذلك التفاعل الصوتي، ما يتيح التنقل الذكي بين المواقع وفتح علامات التبويب ذات الصلة تلقائيًا.

وتطمح مايكروسوفت إلى توسيع قدرات كوبايلوت ليشمل – بإذن المستخدم – الوصول إلى سجل التصفح وبيانات الاعتماد، بهدف تسهيل عمليات مثل الحجز التلقائي للخدمات أو المنتجات.

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ميزة اختيارية وتجريبية

رغم ما يقدمه وضع كوبايلوت من إمكانات متقدمة، أكدت مايكروسوفت أن تفعيله اختياري بالكامل، حيث يمكن للمستخدمين تعطيله في أي وقت من خلال إعدادات متصفح إدج، والاستمرار في استخدام المتصفح بالأسلوب التقليدي.

وتصنّف الشركة هذا الوضع كميزة تجريبية قابلة للتطوير، مشيرة إلى أنه سيكون مجانيًا لفترة محدودة، مع وجود بعض القيود على استخدام ميزاته المتقدمة، ما قد يُمهّد لربطه مستقبلًا بنظام اشتراك مدفوع.