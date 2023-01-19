باحثون يكشفون سر "التفريغ الذاتي" السريع لبطاريات الأجهزة الكهربائية

توصل باحثون إلى سر ظاهرة "التفريغ الذاتي" التي تتسبب في فقدان بطاريات الأجهزة الكهربائية، خاصة الهواتف المتحركة، طاقتها سريعًا، رغم وضعها في حالة خمول أو دون استخدام.

وأحبطت هذه الظاهرة المستخدمين والصناعة على حد سواء، وأرهقت الشركات المصنعة، في محاولة تحديد السبب الذي يجعل خلايا بطارية "الليثيوم أيون" تميل إلى فقدان بعض شحنتها بمرور الوقت.

وحدد باحث في جامعة Dalhousie البحثية سببًا شائعاً بشكل مدهش، إذا تم استبداله، فإنه يمكن بعد ذلك معالجة تلك المشكلة، بحسب ما أورده موقع techxplore العلمي.