تشتهر شركة "دايسون" بإنتاج خطوط متميزة من المكانس الكهربائية ومجففات الشعر، لكنها قررت مؤخراً الدخول إلى مجال المنتجات الصوتية.

وكشفت الشركة عن سمّاعتها الأولى المخصصة للارتداء فوق الأذن، وأطلقت عليها اسم " OnTrac"، والتي تحمل مزايا مذهلة، وفق دايسون.

وستطرح السماعة للبيع في 1 أغسطس/ آب، بسعر باهظ، حيث ستكلفك 450 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 2000 درهم إماراتي) حسب موقع الشركة.

وتتميز سماعات الرأس Dyson OnTrac، بالعديد من الميزات الرائعة بما في ذلك عمر بطارية ضخم يصل إلى 55 ساعة ستحصل عليها بشحنة واحدة.

وستتوفر سماعات الرأس من "دايسون"، عند إطلاقها، بمجموعة من الألوان، مع إمكانية تخصيص الأغطية الخارجية ووسائد الأذن بالكامل.

وتقول الشركة إن سمّاعتها تقدم خاصية إلغاء الضجيج الأفضل في فئتها، علاوة على نطاق صوت مُعزّز يصل من 6 هرتز إلى 21 كيلو هرتز.

وسبق لشركة "دايسون"، التي تأسست في المملكة المتحدة، أن طورت سماعات الرأس كجزء من سماعة Dyson Zone، التي أُعْلِن عنها للمرة الأولى في عام 2022، والتي جمعت بين سماعات الرأس وقناع الوجه الشخصي لتنقية الهواء.

ومع ذلك، فإن سماعات OnTrac هي أول سماعات رأس متطورة مخصصة للشركة، وهي مصممة لمنافسة عمالقة الصوت مثل Sony وBose.

وتتضمن السماعة وسائد أذن من الألياف الدقيقة الناعمة موزعة بوزن متساوٍ وقوة تثبيت مُحسَّنة، وخضعت للاختبارات على أحجام رؤوس متنوعة، حتى تحظى بوضعية الارتداء المريحة.

وتوسعت مجموعة منتجات الشركة على مر السنين من المكانس الكهربائية لتشمل أيضًا أجهزة تنقية ومعالجة الهواء، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات التجميل.

وقال جيك دايسون، كبير مهندسي الشركة: "توفر سماعاتنا الصوتية الأولى فوق الأذن أفضل ميزة في فئتها لإلغاء الضوضاء النشطة (ANC)".

وأضاف أن السماعات "تقدم جودة صوت استثنائية، وراحة طوال اليوم من خلال المواد الفريدة والتصميم والتخصيص".