مواصفات هاتف "غوغل" الجديد

كشفت مقاطع فيديو على "يوتيوب" مواصفات هاتف Pixel 8 الذي ستعلن عنه "غوغل" رسميا هذا الأسبوع.

وأظهرت مقطع فيديو على قناة "PBKreview" الهاتف باللون الرمادي، وعلى واجهته الخلفية عدسات الكاميرا في إطار بارز أنيق التصميم.

ووضعت غوغل في علبة الهاتف كابل USB، ومحولا صغيرا من USB C إلى USB A، لمساعدة المستخدمين على ربط الهاتف بأنواع متعددة من الأجهزة، وتسهيل عملية نقل البيانات.

والهاتف الجديد الذي سيحمل اسم "Hazel" سيحصل على ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت، كما جهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.2 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 424 شمعة/م تقريبا.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميغابيكسل.