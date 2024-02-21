في عالم التزييف العميق.. هل تزيد "Sora" من هول الكارثة؟

تصل مدة مقاطع الفيديو التي تنشئها "Sora" إلى دقيقة واحدة، بجودة عالية مع الالتزام بما يريده المستخدم. ومع سوء استعمال هذا النوع من التكنولوجيا، سيكون المستخدمون قادرين بشكل واقعي على التزييف ضد أشخاص آخرين؛ إذ حذر الخبراء من قدرة "Sora" المحتملة على إنتاج مقاطع فيديو مزيفة يمكن أن تحرض على العنصرية.

وبعد "ChatGPT" من "Open AI"، تعتبر أداة تحويل النص إلى فيديو الجديدة "Sora"، إنجازًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي بدأ يتحدى التصميم التنظيمي والعاملين الأفراد.

وعلى الرغم من أن أداة "Open AI"هذه لا تزال في مرحلة ما يعرف بـ"الفريق الأحمر" ولها وصول محدود، إلا أنها أثارت بالفعل ضجة في أوساط الذكاء الاصطناعي منذ الإعلان عنها.

لمحة عن "Sora"

تمثل "Sora" قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرات الذكاء الاصطناعي، بحيث تتميز بمستوى غير مسبوق من التطور والاستقلالية.

ومن خلال الاستفادة من أحدث خوارزميات التعلم العميق وبنيات الشبكات العصبية، يمكن لـ"Sora" معالجة وتفسير كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة لا مثيل لهما، والتكيف مع المعلومات الجديدة والتعلم من التجارب، لتنافس بذلك قدرة العقل البشري نفسه؛ ما دفع بعضهم إلى وصفها بالعلامة الفارقة في أبحاث الذكاء الاصطناعي.