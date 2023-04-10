روبوت دردشة ومنتجات ذكاء اصطناعي صينية جديدة تدخل المنافسة

كشفت شركة "سنس تايم" الصينية، الإثنين، عن مجموعة كبيرة من المنتجات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من بينها روبوت دردشة وتقنية لتوليد الصور.

وبذلك، تنضم الشركة إلى السباق العالمي الذي أشعله روبوت "تشات جي.بي.تي" من شركة "أوبن إيه.آي".

وقدم شو لي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، وهي من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، عرضا حيا لروبوت الدردشة الذي أطلقوا عليه اسم "سنس تشات" وهو يكتب بريدا إلكترونيا ويروي قصة عن قطة تصطاد سمكة، ردا على أسئلة.

وقال وانغ شياو كانج الشريك المؤسس الآخر للشركة، إن المنتجات تستند إلى أحدث إصدار من نموذج سنس نوفا الذي طورته الشركة على مدار الأعوام الخمسة الماضية. ويتم تدريب النماذج الكبيرة عادة على مجموعات بيانات ضخمة باستخدام أجهزة قوية.