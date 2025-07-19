تتيح إنشاء صور شخصية دقيقة.. "ميتا" تعلن عن ميزة جديدة

طرحت شركة"Meta AI" ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى "تخيلني"، تتيح للمستخدمين إنشاء صور لأنفسهم بتقنية الذكاء الاصطناعي باستخدام رسائل نصية ضمن نوافذ الدردشة على منصات ميتا مثل إنستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر.

جاء ذلك بعد أن قدم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، لمحة عن هذه الميزة من خلال نشر مقطع فيديو يوضح كيفية عملها.

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إنشاء صور أكثر دقة

يمكن للمستخدمين استخدام ميزة "Imagine Me" ضمن نوافذ الدردشة على واتساب، وفيسبوك ماسنجر، وإنستغرام، من خلال بدء محادثة مع وسم @Meta AI على جميع هذه المنصات، سواءً في الدردشات الفردية أو الجماعية، وإرسال رسائل تبدأ بـ "Imagine Me".

ولمساعدة ميتا AI في إنشاء صور أكثر دقة وتخصيصًا، سيُطلب من المستخدمين تقديم ثلاث صور شخصية تُظهر الزوايا الأمامية واليسرى واليمنى لوجوههم. وسيستخدم ميتا AI هذه الصور مع رسالة المستخدم النصية لإنشاء صور فريدة.

على سبيل المثال يمكنك طلب أن يتخيلك الذكاء الاصطناعي كرجل عصابات من التسعينيات تحتسي قهوتك على الشاطئ، وفي ثوانٍ معدودة، سينشئ Meta AI صورة مخصصة. وإذا لم يكن المستخدمون راضين عن صورهم المولّدة بالذكاء الاصطناعي، فسيكون لديهم خيار تعديلها أو إعادة إنشائها أو حذفها. كما يمكنهم إعادة التقاط الصور، وإدارة تفضيلاتهم، أو تعطيل الميزة.

يذكر أنه حاليًا، سيتم إضافة علامة مائية على الصور المُنشأة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Meta تقول "Imagined with AI". أما بالنسبة للصور الأخرى المولّدة بالذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن يكتشفها ميتا ويضيف إليها علامة، وفقًا لسياسة الشركة المحدثة.